Combat royaliste 99

La facture arrive bientôt !

Par Philippe Germain

L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy dort en prison. C’est fort, très fort. Personne n’aurait osé imaginer que ce soit possible. Eh bien c’est fait, quelles que soient les raisons. Sarkozy ne restera pas longtemps embastillé, soyons sûr, mais l’image de la République en prend un sacré un coup…

En tout cas, c’est possible. Et cela crédibilise le principe justicier du roi d’abord dictateur, que beaucoup de démocrates, se considérant totalement irresponsables, ont l’habitude de moquer. Le principe justicier du Dictateur et roi , Maurras l’exprime en une phrase sur le POURQUOI, une sur le QUI, une autre sur la motivation et une dernière sur l’état d’esprit. Comme toujours avec Maurras, c’est simple ! Alors, petit rappel utile, au moment même où la Ve République patauge en pleine crise de régime. Sait-on jamais ?

Pourquoi ? Car le gouvernement du roi de France ne peut manquer d’être répressif et vengeur dans ses premiers actes de dictature, afin de pouvoir être réparateur dans ceux qui suivront.

Qui ? La vengeance publique doit frapper les meneurs et tous les meneurs, mais eux seuls : c’est la paix, c’est l’oubli qu’apportera le Roi aux séduits et aux égarés.

Motivation ? L’action royale ne doit s’attacher qu’aux grands criminels, mais elle doit les rechercher avec une froide et méthodique énergie sans autre sentiment que l’amour du pays et la haine des ennemis de la Nation.

C omment ? Rien au-delà du nécessaire, mais tout le nécessaire, c’était la maxime des princes justiciers.

Ce petit rappel est dédié à l’attention de Nicolas, François et Emmanuel. Sait-on jamais, la facture pourrait bientôt arriver.