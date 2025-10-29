Communiqué d’Action française – Pour un réveil français

Certains se sont étonnés que deux semaines après la découverte des escaliers de la montée de la Grande Côte à Lyon aux couleurs de la Palestine, l’Action française Lyon ait revendiqué les avoir recouverts de peintures bleue, blanche et rouge, c’est-à-dire aux couleurs de la France, déclarant notamment : « Dans les pentes de la Croix-Rousse, un drapeau français s’est élevé ! L’occasion de rappeler notre fierté et notre identité ».

Alors que l’action pro-Hamas n’avait suscité qu’une molle réaction de la mairie, qui s’était bien gardée de faire nettoyer les marches, au contraire, l’acte patriotique de l’Action française a provoqué des réactions contrastées, de soutien manifeste à l’indignation, la mairie annonçant qu’elle allait porter plainte.

L’Action française n’est pas étonnée, le patriotisme ne faisant manifestement pas partie de l’ADN de la municipalité actuelle qui, en moins de quarante-huit heures, s’est empressée de faire nettoyer les marches en qualifiant ces faits « d’actes de vandalisme portant atteinte à la ville et à ses habitants ». La mairie, enfermée dans son idéologie et peu attentive aux opinions publiques, a délibérément ignoré les très nombreux commentaires positifs des Lyonnais satisfaits de cette action, que la municipalité considère pourtant comme « appartenant à une autre époque ». Les Lyonnais se feront leur propre jugement.

En ce qui concerne ceux qui s’interrogent sur l’utilisation du drapeau bleu-blanc-rouge par des royalistes, l’Action française rappelle qu’elle a toujours reconnu et protégé le drapeau tricolore, sous lequel tant de Français ont sacrifié leur vie pour la défense de la patrie. L’Action française est fière que de nombreux monuments aux morts portent le nom des Camelots du Roi, tombés aux côtés de leurs compatriotes lors des derniers grands conflits pour défendre avec ferveur ce drapeau tricolore. Ce drapeau est et restera le drapeau national.