Combat royaliste 97

La liberté d’expression est réactionnaire

Par Philippe Germain

La liberté d’expression, jadis portée par le progressisme, est aujourd’hui sous pression. Un retournement s’est opéré : les réactionnaires, accusés de restreindre la parole, sont désormais les défenseurs de cette liberté, tandis que les progressistes imposent leur censure.

Le pays réel réagit à cette censure, en remettant en question les vérités officielles. Il libère la parole populaire, celle du bon sens en utilisant les médias alternatifs. Alors que la France est déjà fragilisée par une crise démographique, le pays réel constate que le wokisme déconstruit l’identité classique par la remise en cause des notions de genre et de race. Il découvre que la baisse de la natalité, couplée à une immigration de plus en plus importante, est vue par les élites progressistes comme nécessaire pour maintenir leur domination économique.

C’est pourquoi l’islamo-gauchisme développe un compromis entre les élites progressistes et certains islamistes. Il se concrétise dans un modèle « charia-compatible ». Ce rapprochement repose sur un calcul visant à garantir une majorité électorale par l’immigration. Ce compromis dilue les valeurs traditionnelles au profit d’une identité multiculturelle, où la nation devenue post-nationale se trouve réinventée en privilégiant les valeurs étrangères.

D’où le nouveau concept de « créolisation » qui incarne cette transformation. Plutôt qu’une improbable assimilation, la créolisation promeut un métissage des cultures pour créer une nouvelle identité. La créolisation islamo-gauchiste reprend le vieux projet révolutionnaire de régénération de l’Homme, caché sous le mot magique d’émancipation. Elle veut déconstruire l’identité française en effaçant l‘héritage historique de la nation.

Une chose est certaine, la bonne réponse pour la survie de la France n’est pas morale mais d’abord politique. Le pays réel, pour commencer, doit reprendre ses pouvoirs en bas et retrouver un pouvoir fort en haut. Un État à visage familial. Avec un chef responsable pensant catholique pour agir français.