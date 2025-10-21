Communiqué d’Action française – Soutien à l’un des nôtres

Une certaine presse dite de gauche dénonce le fait qu’un militant royaliste d’Action française, M. Bastien B., puisse enseigner dans un lycée privé sous contrat de Pau, caricaturant les engagements contemporains de l’Action française avec des arguments obsolètes, d’une part, et fallacieux, d’autre part. Ainsi, être royaliste aujourd’hui serait, à lire ces médias, suffisant pour valoir interdiction d’enseigner, en particulier en histoire-géographie et sur la période de la Révolution française.

Ces attaques s’inscrivent dans un double mouvement : la tentative d’empêcher tout militant royaliste issu de l’Action française de pouvoir exercer toute fonction d’enseignement au moment même où les candidats à cette fonction se font de plus en plus rares, et la volonté de discréditer les établissements de l’enseignement catholique par tous les moyens, entre autres en les accusant d’avoir des particularités spécifiques liées à leur identité catholique.

L’Action française, qui s’inscrit dans un courant nationaliste et fédéraliste historique ainsi que dans un attachement éminemment politique à la volonté d’instauration monarchique en France, rappelle qu’elle défend la liberté d’enseignement et l’autonomie des établissements scolaires ; elle rappelle également que l’Éducation nationale accueille déjà nombre de ses militants sans que cela pose le moindre problème car ceux-ci sont particulièrement conscients du rôle de service public que l’école française, quelles que soient ses formes, doit remplir à l’égard des jeunes générations et de la nation elle-même. L’Action française rappelle son attachement à la promotion et à l’épanouissement de la matière grise dans notre pays et à son service. Qu’un de ses militants soit attaqué, non sur ses qualités d’enseignement mais sur son engagement politique en dehors de l’établissement scolaire, montre l’intolérance profonde de certains médias de gauche qui préfèrent l’idéologie à la conscience professionnelle.

L’Action française assure de tout son soutien ce jeune professeur, pour l’heure empêché d’enseigner, et l’établissement l’Immaculée conception de Pau, tous deux objets d’une cabale indigne et injuste.