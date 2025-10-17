Coup de gueule contre la république…

par Lucie Guilliot-Meresse

Il y a 236 ans, Louis XVI, roi de France et de Navarre, était décapité. Avec lui étaient tuées les bases d’un pays solide ainsi que ses racines fondamentales. Les révolutionnaires avides de sang mettaient en place une hérésie gouvernementale, « la république », en promettant monts et merveilles.

Aujourd’hui, que reste-t-il de ces chimères ? Rien, si ce n’est le chaos.

Charles Maurras parle en ces mots : « Le pays réel a horreur de la politique ». Et pour cause ! Devant le spectacle actuel, digne d’une représentation clownesque, comment ne pas être écœuré ? Un président et un gouvernement déconnectés du pays réel ne voyant que leurs petits intérêts et qui sacrifient les « petites gens » sur le grand autel du narcissisme.

Les changements de gouvernement tous les quatre matins, pour un oui, pour un non, sont autant de preuves d’instabilité de ce régime qu’est la république. Pas le temps de faire passer un projet de loi qu’un ministre est renversé et qu’un autre, avec d’autres ambitions, le remplace.

Le pays réel n’en peut plus de ce pays légal qui passe son temps à regarder son nombril et qui se dit sauveur de la Nation ! Pour (sur)vivre, le peuple a besoin d’hommes forts et dignes qui écouteront leurs doléances. Ce que faisait autrefois le roi, garant des libertés et des droits de corps sociaux.

Le pays réel n’en peut plus non plus de cette guerre des partis qui n’a de cesse de diviser les Français. Plutôt que de se réunir et d’agir pour le bien commun, ceux-ci n’ont de cesse de se taper dessus au nom d’une majorité qui défendrait les intérêts des hommes. Que nenni ! Comment mettre en place une politique solide axée sur le bien commun avec un gouvernement amené à changer tous les cinq ans avec ce qu’on appelle la démocratie, qui attise cette « guerre des partis ».

Aujourd’hui, que peut-on espérer de cette république, soi-disant parlementaire et à l’écoute du peuple du fait de sa démocratie ? Rien si ce n’est un enfoncement de notre pays dans une crise irrémédiable, laquelle laissera une cicatrice profonde et durable dans notre histoire.

Emmanuel Macron souhaitait entrer dans les livres d’histoire, être connu de tous. C’est chose faite : on se souviendra de lui pour avoir été le pire dirigeant français jamais connu !

Lui qui se voulait le nouveau « Roi Soleil » et se prenait pour le Louis XIV de Versailles, présent dans les mémoires des Français aujourd’hui pour sa grandeur et son rayonnement bénéfiques à la politique de son pays mais également pour le bien de ses sujets. Emmanuel Macron jalouserait-il en secret la grandeur d’antan de nos rois de France ?… Hélas pour son égo, il sera plutôt connu comme le « président du chaos et du désordre ».