[L’INVITÉ] « Renouons le pacte millénaire entre la famille royale et les Français »

Etienne Lombard reçoit Monseigneur Jean d’Orléans, comte de Paris, pour un tour d’horizon de l’actualité politique.

Alors que dans le pays, la plupart des voyants sont passés au rouge, que la crise se généralise, touchant la politique, l’économie, le social, il nous est apparu judicieux de dresser un état d’une France tourmentée et dans le doute, divisée et inquiète.

Pour un exercice demandant un intérêt passionné pour une nation que l’on aime et sert depuis des siècles, et un regard libre et capable de hauteur, détaché des querelles partisanes et des attaches boutiquières de tous ordres, qui mieux qu’un prince français, que la naissance a fait aîné des Bourbons-Orléans, famille inscrite dans la lignée d’Hugues Capet, Saint Louis et Henri IV ? Celui qui, si la France redevenait une monarchie, pourrait devenir Jean IV, nous montre ici qu’il sait poser sur les crises que nous traversons un regard lucide et sans concession à une quelconque démagogie, mais aussi un éclairage laissant toujours entrevoir un chemin pour un avenir français.

Crise gouvernementale, parlementaire, institutionnelle, mais aussi économique et budgétaire, sociale et sociétale, crise de l’école et des hôpitaux, crise qui sévit en France comme à l’international… Oui tout cela dessine une réalité dont il ne veut pas détourner le regard ni épargner les responsables, mais « l’espérance n’est pas vaine », rappelle le comte de Paris, reprenant le mot de Victor Hugo. Cette crise, aussi profonde et inquiétante qu’elle soit, n’a à ses yeux rien d’une fatalité. Des solutions d’avenir existent. Disponible, désireux de servir, Jean d’Orléans propose enfin de « renouer le pacte millénaire qui a existé entre la famille royale, la France et le peuple français ».