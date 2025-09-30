Moldavie : des élections législatives sous influence, mais laquelle ?

Chaque matin, Vincent Hervouet nous livre son regard sur l’actualité internationale. Ce lundi, il s’intéresse aux élections législatives en Moldavie.

Vincent Hervouët analyse les enjeux des élections législatives en Moldavie. Le pays, tiraillé entre l’influence de la Russie et les aspirations pro-européennes, est le théâtre d’un affrontement géopolitique complexe. Les accusations d’ingérence et de manipulation des résultats électoraux fusent de part et d’autre, révélant les tensions qui traversent cette petite nation coincée entre l’Est et l’Ouest. L’expert décrypte les manœuvres des différents acteurs et les défis auxquels est confrontée la Moldavie, un pays aux prises avec de nombreux défis économiques et politiques.