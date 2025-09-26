Le djihadisme en Afrique australe : l’État islamique s’enracine au Mozambique

Entre désespoir social, intérêts gaziers et insécurité régionale, la province du Cabo Delgado est devenue le théâtre d’une guerre dont les répercussions dépassent largement les frontières du Mozambique.

Depuis plusieurs années, le nord du Mozambique vit au rythme des attaques djihadistes. Ce conflit, longtemps resté en marge de l’actualité internationale, a brutalement surgi sur la scène mondiale lorsqu’en mars 2021 la ville portuaire de Palma, à quelques kilomètres d’un immense complexe gazier exploité par le groupe français TotalEnergies, a été assiégée par des combattants se réclamant de l’État islamique.

L’événement, sanglant et médiatisé, a révélé au grand jour la capacité de nuisance d’une insurrection longtemps considérée comme un problème local. Quatre ans plus tard, malgré les interventions militaires régionales, la menace persiste, affectant à la fois la stabilité politique du pays, son développement économique et la sécurité de toute l’Afrique australe.

