Exemple à suivre : Dassault Aviation réindustrialise et défie l’Allemagne

Dassault Aviation aurait-il enfin sonné la révolte contre le spectre d’une inéluctable désindustrialisation de notre pays ? Il serait temps, car la situation française en ce domaine est devenue plus que préoccupante.

Désindustrialisation : le désastre

On ne compte plus, en effet, en France le nombre de sites industriels fermés, d’usines délocalisées, d’entreprises industrielles en faillite ou rachetées par des intérêts étrangers, sur les dernières années. Pour la seule année 2023 (mais le phénomène s’est poursuivi depuis), un rapport du Trésor, sur le contrôle des investissements étrangers en France faisait état de 131 autorisations par Bercy (sur 325 demandes) de rachats de sociétés considérées comme stratégiques, la plupart par des investisseurs extra-européens. La même année, une cartographie dressait la liste des entreprises stratégiques françaises vendues à des étrangers depuis 2008 dans laquelle se bousculent des noms illustres de maisons mères et de filiales, entre autres Alstom, EDF, Latécoère, ou encore Exxelia (fabricant de pièces pour le Rafale). Pour celles passant sous pavillon américain, il faut signaler qu’elles obéissent désormais à la réglementation américaine « ITAR » (International Traffic in Arms Regulations), qui soumet l’exportation de leurs composants à un accord du département d’État américain. Au-delà du manque à gagner pour la France en termes d’emplois ou de fiscalité, c’est donc chaque fois un morceau de notre souveraineté qui disparaît dans des domaines cruciaux comme le nucléaire, le spatial, l’aéronautique, le militaire, etc.

