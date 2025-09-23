Le Donald en terrain conquis

Chaque matin, Vincent Hervouet nous livre son regard sur l’actualité internationale. Ce jeudi, il revient sur la visite officielle de Donald Trump en Angleterre.

Dans cet épisode, Vincent Hervouët revient sur la visite d’État de Donald Trump au Royaume-Uni. Il analyse les fastes de la réception royale et les enjeux commerciaux qui se cachent derrière cette « relation spéciale » entre les deux pays. Il évoque également les rencontres du président américain avec le Premier ministre travailliste Keir Starmer et les investissements prévus dans le secteur de la technologie. Une analyse approfondie des dynamiques géopolitiques et économiques qui façonnent les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis.