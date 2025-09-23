Combat royaliste 92

On y est !

Par Philippe Germain

On y est, vous le sentez ? C’est la France qui meurt à petit feu européen.

Il serait grand temps qu’on regarde en face l’étendue du naufrage républicain, à défaut de laisser l’histoire s’écrire dans un silence complice. On en est là à force de décisions prises sur le tas par le pays légal. La France républicaine, c’est le patient à l’agonie et ce n’est pas un accident de parcours, c’est l’œuvre du pays légal : une suite d’erreurs, de trahisons, de lâches compromis, dans tous les coins et recoins du parlement, du sénat, des cabinets ministériels et surtout, surtout, du Conseil constitutionnel. Tous préfèrent l’Europe à la France.

La Ve république avec son suffrage universel, vous vous souvenez ? Ce grand truc du Général De Gaulle qu’on croyait solide… Un truc qui tenait… pensaient certains royalistes et des meilleurs comme Pierre Boutang. Eh bien, aujourd’hui, c’est le quinquennat et le retour du système des partis, et ils ont tout explosé. Attal, Barnier, Bayrou… on n’a même plus de gouvernement stable, plus de ligne politique, tout ça c’est de de la fausse monnaie, qui part en vrille à la moindre turbulence. En huit ans, vous vous rendez compte, neuf gouvernements !

L’économie, c’est la débâcle totale. La dette, c’est la chute libre. Les technocrates du pays légal brûlent l’argent des générations futures comme des cigales. On continue à brûler EDF et la filière nucléaire, Alstom ? Disparue dans la grande braderie. Et la petite entreprise qui se débat avec des montagnes de paperasses, de règles fiscales, de contrôles… À croire que c’est fait pour ça… pour les noyer dans les normes, les écraser sous les taxes, les faire suffoquer. L’agriculture ? Ce sont les suicides quotidiens.

Le social ? C’est l’apocalypse. L’avortement dans la Constitution… On nous vend ça comme une avancée. Mais c’est plutôt la disparition de toute éthique. Parce qu’une société sans règles, sans principes, sans verticalité, c’est un une jungle. Et ces démocrates sont les premiers à réprimer si on ose ouvrir la bouche. Ceux qui ne sont pas d’accord ? Des parias, des réactionnaires à nazifier. Et puis l’immigration… un tsunami, comme une invasion sans fin. Quant à la sécurité, on en parle ? Non. Pas un mot. Mais c’est ça, la réalité. Les services publics ? Des carcasses abandonnées, des ruines.

Il est grand temps, si on veut éviter le grand plongeon, qu’on renverse tout ça, qu’on soutienne les patriotes qui se battent pour la France, ceux qui cherchent à redresser la barre, pas ceux qui l’ont déjà laissée couler. Et puis, au-delà de tout ça, il est grand temps de rétablir un lien, un véritable pacte, un peu de dignité. Parce qu’on ne peut pas continuer à vivre sans ancrage, sans repères. La France mérite mieux que de finir sous les coups de boutoir de cette classe dirigeante de guignols.

La monarchie ! Elle ne règlera pas tout, c’est évident, mais peut-être que, justement, elle a ce qu’il faut pour redonner un peu de sens à tout ça. Elle représente cette continuité, cette stabilité qu’on a perdues, que la République a volontairement laissé s’effondrer. La monarchie est le garant de la justice, l’ennemi des petites combines des puissants et, son seul moteur, c’est la confiance. Parce qu’au fond, qu’est-ce qu’on cherche, si ce n’est un peu de dignité dans la France en ruine ? La monarchie, fédérative et autogestionnaire c’est ça : redonner à la France ce qu’elle a perdu, la force de s’épanouir.