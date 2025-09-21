Henri Vincenot : le joyeux enfant de la Bourgogne

C’était en 1985, probablement au printemps, quelques mois seulement avant qu’il ne décède. J’étais dans la permanence de l’Action Française, située rue d’Assas à Dijon (oui, il y a aussi une rue d’Assas à Dijon), probablement occupé à rédiger le texte d’un tract sur un stencil inséré dans une vieille Olivetti de récupération. Les plus anciens comprendront. C’est alors qu’il est entré, après avoir donné un petit coup à la porte vitrée, l’œil malicieux et la moustache broussailleuse : Henri Vincenot.

L’individu, évidemment, ne m‘était pas inconnu. Comme tout Dijonnais, j’avais déjà vu sa bonne tête de gaulois dans les pages du quotidien local, ou encore aux actualités régionales. Il avait même quelquefois été invité par Pivot dans son émission, Apostrophes, et nul doute qu’alors, les audiences en Bourgogne connaissaient un petit pic. Là, il s’est contenté de m’acheter un exemplaire d’Aspects de la France, puis avant de sortir, il s’est tourné vers le portrait de Maurras au mur, a soulevé son chapeau en ponctuant ce geste courtois d’un « Maître !… » avant de disparaître dans la rue étroite. Du haut de mes 20 ans, je n’ai pas eu la présence d’esprit, ou peut-être simplement l’audace, de le rattraper, de me présenter, de lui extorquer un numéro de téléphone, de quémander un rendez-vous, une interview. Au moins me suis-je décidé à le lire.

La suite