Que sont les régimes républicains démocratiques ?

Un huitième texte de notre rubrique « Souvenez-vous de nos doctrines » est à retrouver aujourd’hui, d’Albert Morel cettefois…

*****

Les régimes républicains que notre pays a dû subir depuis des décennies se sont réclamés des principes de 1789…

En matière politique, ces principes dissocient l’autorité en l’éparpillant sur des millions d’électeurs souverains ce qui, dans la pratique, aboutit à ruiner l’œuvre de sage centralisation de la monarchie capétienne et nous ramène, sous une forme moderne, aux pires errements du régime féodal en divisant le pays par la lutte des partis et en instaurant de véritables fiefs électoraux soumis, comme la plupart des autres forces de la nation, à ces nouveaux seigneurs que l’Action française a qualifiés : les Quatre États confédérés.

En matière sociale, il est nettement établi que les principes de 1789, à savoir les dogmes Liberté et Égalité, les Droits de l’Homme, le Contrat social, ont eu pour conséquence la plus effrayante centralisation, entraînant la négation et la destruction de tous les organismes sociaux autres que l’État. La conséquence fut, dans les faits, une persécution constante des divers corps sociaux et des communautés naturelles, persécution acharnée sous la Révolution, moins affirmée mais non moins opiniâtre sous les autres régimes républicains, aboutissant à ruiner tous les fondements de la société française et à l’opposition irréductible du Pays réel et du Pays légal.

En matière administrative, nous avons montré l’insanité des prétendues mesures décentralisatrices attribuées à la IIIeRépublique. Concessions apparentes que le régime s’est vu contraint de faire à une opinion progressivement éclairée par les écrits des maîtres de la contre-révolution, mais contre laquelle il ne cessa de réagir, s’efforçant, en toute occasion, de reprendre ou d’annihiler les concessions arrachées. Nous avons vu comment toute la politique intérieure du régime fut dominée par cette opposition de ses tendances fondamentales avec l’esprit national restauré. Cette lutte, nous l’avons également constaté, aboutit à un resserrement et une aggravation de la centralisation. La théorie de l’encliquetageexposée par Henri Cellerier, nous a montré la fatalité d’un tel état de choses en nous rappelant les motifs, si souvent évoqués par Charles Maurras, pour lesquels tout régime démocratique doit nécessairement centraliser ! Nécessité pour les partis qui se disputent le pouvoir de maintenir leur influence sur les élus et sur les électeurs. Heureuse nécessité, avons-nous d’ailleurs constaté, car vu la faiblesse du pouvoir politique central congénitale à un tel régime toute œuvre durable de décentralisation sociale ou administrative aboutirait au démenbrement du Pays et à l’anarchie.

Ainsi, dans les trois domaines sur lesquels ont porté nos investigations, les divers régimes républicains ont failli à leur tâche et leur œuvre néfaste a puissamment contribué à la décadence puis à la chute de la Patrie.