Le comte de Paris face aux épreuves de la Nation

La France s’enlise. Colère dans la rue, institutions fragilisées, dette record, société fragmentée : notre pays traverse une crise profonde. Dans ce climat explosif, une voix inattendue s’élève, celle de Jean d’Orléans, comte de Paris et prétendant au trône. Loin de se contenter d’un rôle symbolique, il appelle les Français à « se réveiller » et plaide une nouvelle fois pour un retour à la stabilité qu’incarnerait, selon lui, la monarchie.

La France tremble. Dans la rue, la colère gronde. Le gouvernement chancelle sous la pression de manifestations massives. Et, au-dessus de ce tumulte, une voix inhabituelle se fait entendre : celle du comte de Paris, Jean d’Orléans, 60 ans, prétendant au trône de France.

Jean d’Orléans fait un constat navrant de la situation

Le prince n’y va pas par quatre chemins. Si notre pays est à genoux, c’est d’abord la faute de ses dirigeants. Trente années de mauvais choix ont miné nos institutions, vidé nos caisses et sapé notre cohésion nationale, déclare t-il dans un communiqué publié sur son site officiel, le 17 septembre 2025.

Le quinquennat ? « Une erreur », tranche-t-il, qui a transformé la Ve République en machine instable : neuf gouvernements en huit ans, un record de fragilité. L’économie ? Un champ de ruines. La dette explose, les finances publiques dérapent, l’indépendance énergétique a été sacrifiée. EDF bradée, Alstom abandonnée, le nucléaire sacrifié. Nos PME, cœur battant du pays, suffoquent sous un déluge de normes absurdes. Tout semble fait pour les empêcher de travailler, constate le descendant du roi Louis-Philippe Ier, dernier roi des Français ( 1830-1848).

