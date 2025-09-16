L’Angleterre en flag

Chaque matin, Vincent Hervouet nous livre son regard sur l’actualité internationale. Ce lundi, il revient sur la manifestation contre l’immigration qui s’est déroulée à Londres à l’appel de Tommy Robinson.

Vincent Hervouët analyse la montée du sentiment nationaliste britannique, symbolisé par le déploiement massif du drapeau du Royaume-Uni lors de récentes manifestations à Londres. Il explique comment ce phénomène traduit le rejet d’une immigration subie et le mécontentement face aux politiques gouvernementales, dans un contexte de division croissante au sein de la société britannique.