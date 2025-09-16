L’Angleterre en flag

15 septembre 2025

Chaque matin, Vincent Hervouet nous livre son regard sur l’actualité internationale. Ce lundi, il revient sur la manifestation contre l’immigration qui s’est déroulée à Londres à l’appel de Tommy Robinson.

Vincent Hervouët analyse la montée du sentiment nationaliste britannique, symbolisé par le déploiement massif du drapeau du Royaume-Uni lors de récentes manifestations à Londres. Il explique comment ce phénomène traduit le rejet d’une immigration subie et le mécontentement face aux politiques gouvernementales, dans un contexte de division croissante au sein de la société britannique.

Retour en haut