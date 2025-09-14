Le Père Bouyer et la défense de l’Eucharistie

Par Gérard Leclerc

Grand intellectuel, le Père Louis Bouyer a défendu la dévotion à l’Eucharistie dans la tourmente de l’après-Vatican II.

Prêtre de l’Oratoire, le Père Louis Bouyer (1913-2004) est une des plus importantes personnalités de la pensée catholique contemporaine. Issu du protestantisme, il s’affirmera très vite comme un théologien imprégné de toute la Tradition depuis les origines dont il a la perception la plus vive. Sa proximité avec le cardinal Newman, lui-même de l’Oratoire, dont il a écrit la vie, est significative de son orientation spirituelle. Très tôt, il s’est passionné pour la question liturgique. De là un de ses premiers livres Le mystère pascal, qui eut une profonde influence au moment même où Pie XII restaurait la Vigile pascale.

Réponse intérieure et louange

Associé aux origines du Centre de pastorale liturgique, il insiste sur l’intime union de la spiritualité et de l’expression commune de la louange : « La découverte de Dieu doit éveiller en l’homme une réponse aussi intérieure, aussi directe que possible, mais également le lancer dans une louange et une action de grâces qui doivent embrasser tout l’univers et dans un témoignage qui l’amène à communiquer aux autres ce qu’il a reçu de plus intime. Il n’y a donc pas opposition entre cette intériorité dont les mystiques les plus catholiques, comme saint Jean de la Croix, ont souligné non seulement l’importance mais la nécessité pour toute vie religieuse et tout culte authentique de Dieu, et l’expression de la réalisation de ce culte dans une tradition liturgique où le cosmos lui-même est utilisé pour proclamer la louange de Dieu et servir en même temps d’organe de communication entre tous les hommes pour qu’ils soient un seul cœur et une seule âme dans la reconnaissance et la louange de Dieu » (Le métier de théologien. Entretiens avec Georges Daix, France Empire, 1979).

L’intérêt de Louis Bouyer pour la liturgie s’enracine aussi dans une prodigieuse érudition dont il fera part dans un ouvrage savant, indispensable à la connaissance du sujet : Eucharistie. Théologie et spiritualité de la prière eucharistique (Bibliothèque de théologie, Desclée, 1966). Il note que la découverte des plus anciennes prières consécratoires de l’Eucharistie l’enthousiasma, parce que ce sont ces prières qui ont constitué la liturgie dès le départ et qu’elles étaient elles-mêmes élaborées à partir des bénédictions de la synagogue : « L’Eucharistie, au sens premier, originel du mot, apparaît comme la création par excellence où Dieu accomplit l’homme en y imprimant sa vivante image. »

Face à l’agitation de l’époque

Malheureusement, l’influence qu’exerça ce fils de l’Oratoire dans une époque qui se voulait rénovatrice de la liturgie se trouva en butte à une agitation qui contredisait totalement ses intentions. Ce livre Eucharistie parut à un moment où une fureur de libre créativité « nous inondait de ses improvisations où l’inculture et l’incompétence prétendaient tirer les conséquences du concile [Vatican II]… en commençant par ignorer superbement son enseignement ».

On aurait encore intérêt à suivre avec attention les conseils que nous prodiguait le Père Bouyer, tant ils consonent avec certaines querelles actuelles : « Comme l’a si fortement déclaré le concile, dans sa constitution sur la liturgie, entre les avantages de la langue vulgaire et ceux d’une langue traditionnelle, chargée de valeurs impérissables par un long usage, il n’y a pas à choisir. Les uns et les autres doivent se compléter harmonieusement dans la pratique. » Ce dont il s’agit encore aujourd’hui « c’est d’une redécouverte vivante du sens de l’Eucharistie, de ses prières constitutives, de ses thèmes fondamentaux, de leur unité sous-jacente ». Il s’agit toujours de vivre l’Eucharistie en Esprit et en Vérité !