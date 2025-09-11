L’omelette ukrainienne

Par Jean Charpentier

Il y a quelques semaines, des agriculteurs, membres de la Coordination rurale, ont repéré des boîtes d’œufs en provenance d’Ukraine et commercialisés dans un magasin Carrefour d’Amiens. Depuis lors, des consommateurs ont déniché également des œufs ukrainiens dans des magasins Leclerc et ailleurs. Dans un article paru dans Boulevard Voltaire, Étienne Lombard avait cru bon de signaler cette découverte, tant pour poser la question sanitaire que celle de la concurrence déloyale faite à nos éleveurs. Il a bien fait. Mais deux questions se posent. Pourquoi ces œufs pondus sur les bords du Dniepr font-ils leur apparition sur la Somme et, d’autre part, ont-t-il véritablement une nationalité ?

La réponse à la première question est à rechercher à Bruxelles. Depuis la guerre avec la Russie (février 2022), l’Ukraine peut exporter sans droit de douane et sans quota une grande partie de sa production agricole vers l’Europe. Ce qui signifie qu’aucun contrôle sanitaire aux frontières ne peut être exercé avec sérieux. Depuis lors, l’Ukraine a déversé une gigantesque omelette sur nos contrées. 22 000 tonnes d’œufs en 2022, 57 000 en 2023 et une prévision donne le chiffre de 93 000 tonnes pour le seul premier semestre 2025 ! Certes, cet été, Bruxelles a « renégocié » l’accord de libre-échange sous la pression des agriculteurs. Des quotas devraient revoir le jour, ils seront modestes. En échange, « l’Ukraine s’engage à aligner progressivement ses normes de production agricole sur celles de l’UE ». Ce qui signifie qu’elles ne l’étaient pas jusqu’à présent. Pesticides, antibiotiques, farines douteuses, « bien-être animal », etc., sont des sujets qui seront mis à l’étude, un jour, à Kiev. En attendant, quand on connaît les statistiques, ne serait-ce qu’en Russie, sur les épidémies de salmonellose, listeria et autres gracieusetés (e-coli par exemple), on peut être inquiet pour la santé des amateurs d’omelettes baveuses. Ces œufs douteux, et pas chers, arrivent chez nous en abondance et incognito. Car, en réalité, les boîtes découvertes dans les supermarchés ne sont que la partie émergée de l’iceberg des fameux œufs ukrainiens. L’essentiel est à rechercher dans la cuisine industrielle des plats congelés, les plats servis dans des bistrots ou des restaurants, dans les cantines mais aussi les pâtes, les pâtisseries… Bref, il y a des œufs partout !

Ce n’est pas tout. Reste la deuxième question. Ces œufs sont-ils vraiment ukrainiens ? Sans doute les poules comprennent-elles la langue de Chevtchenko et pondent d’abondance à l’écoute de sa poésie. Mais qu’en est-il du fermier ? Assurément, nos pondeuses sont en Ukraine. Ovostar, un des cinq grands du marché, présente des rangés de hangars qui sont autant de nurseries pour le bien-être animal (10 millions d’œufs par an). Pour faciliter le travail de ses 80 000 poules, Ovostar produit elle-même leur nourriture « exclusivement végétale », dans deux belles usines. La société a reçu « l’agrément de l’UE». Les œufs sont ensuite vendus principalement sous forme liquide ou en poudre pour l’industrie agroalimentaire (nos plats cuisinés) et, le cas échéant, pour usage domestique (les boîtes de Carrefour, Leclerc…). Cette société est solide. Un document boursier situe son siège social aux Pays-Bas. En y regardant de plus près, il est basé à… Chypre. Les actionnaires majoritaires (100%) sont Prime One Capital Limited, toujours à Chypre et la holding canadienne Fairfax. La première, société d’investissements, est dirigée par un agronome arménien, administrateur de plusieurs sociétés toujours enregistrées à Chypre. Par ses gestionnaires, elle fait partie d’une galaxie d’établissements financiers ou actifs dans l’import-export tout à fait impressionnante dont on imagine qu’une boîte postale suffit à en prouver l’existence. Bref, si on vous demande la nationalité des œufs, ne vous fiez pas à l’étiquette. Quant au prétexte d’aider l’Ukraine en ouvrant les frontières, Bruxelles se moque vraiment du monde, elles sont déjà béantes.