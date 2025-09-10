L’Afrique Réelle n°189 – Septembre 2025

Sommaire

Actualité

– Le désastre sahélien

– La crise du pétrole africain

Histoire : La guerre du Rif

– Le front espagnol

– La France et la guerre du Rif

Génétique

Les Carthaginois étaient des Berbères

Editorial de Bernard Lugan

Afrique du Sud et Algérie, les dernières buttes témoin de l’idéologie anti-impérialiste des années 1960

Buttes témoin de la période des luttes tiers-mondistes, l’Afrique du Sud et l’Algérie, deux pays sans passé national et créés par la colonisation, ont leurs références historiques et leurs définitions diplomatiques bloquées sur les années 1960. L’anti-impérialisme était alors le moteur central de nombreux mouvements politiques, culturels et intellectuels à travers le monde. Dans le contexte de la décolonisation et de la Guerre froide, le bloc de l’Est utilisait l’anti-impérialisme comme argument idéologique. L’URSS et la Chine se présentaient alors comme alliées des luttes du tiers-monde (Vietnam, Algérie, Cuba, Afrique du Sud).

Depuis, le monde a changé, l’Union soviétique est redevenue la Sainte Russie et les Gardes rouges chinois se sont transformés en capitaines d’industrie…Le train de l’histoire est donc passé, mais l’Algérie et l’Afrique du Sud sont restées sur le quai de la gare… en compagnie de quelques pays dont l’horizon diplomatique est également bloqué sur une hologe arrêtée au siècle dernier, à la décennie 1960.

