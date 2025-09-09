Le miroir anglais

Chaque matin, Vincent Hervouet nous livre son regard sur l’actualité internationale. Ce lundi, il s’intéresse aux difficultés du gouvernement de Keir Starmer et au populiste Nigel Farage qui mise sur un discours anti-immigration au Royaume-Uni.

Vincent Hervouët analyse la situation politique tendue au Royaume-Uni. Alors que le gouvernement travailliste mené par Keir Starmer n’a pas encore fêté son premier anniversaire, il fait déjà face à de nombreuses difficultés. La démission fracassante de la vice-première ministre Angela Rayner, accusée de malversations fiscales, a déstabilisé l’exécutif. Avec des défis économiques majeurs à relever et une montée du populisme incarnée par Nigel Farage, le pays semble revenir à des heures sombres. Vincent Hervouët décrypte les enjeux de cette crise politique qui secoue la Grande-Bretagne.

Chaque matin, Vincent Hervouet nous livre son regard sur l’actualité internationale. Ce lundi, il s’intéresse aux difficultés du gouvernement de Keir Starmer et au populiste Nigel Farage qui mise sur un discours anti-immigration au Royaume-Uni.

Vincent Hervouët analyse la situation politique tendue au Royaume-Uni. Alors que le gouvernement travailliste mené par Keir Starmer n’a pas encore fêté son premier anniversaire, il fait déjà face à de nombreuses difficultés. La démission fracassante de la vice-première ministre Angela Rayner, accusée de malversations fiscales, a déstabilisé l’exécutif. Avec des défis économiques majeurs à relever et une montée du populisme incarnée par Nigel Farage, le pays semble revenir à des heures sombres. Vincent Hervouët décrypte les enjeux de cette crise politique qui secoue la Grande-Bretagne.