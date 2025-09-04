Le 10 septembre : une occasion manquée ?

Le mercredi 10 septembre, la France sera-t-elle complètement bloquée ? C’est l’objectif de ce mystérieux appel répercuté sur les réseaux sociaux depuis le printemps et désormais récupéré par la Gauche radicale autour de M. Mélenchon, représentant autoproclamé de celle-ci et adepte du rapport de force, voire (diraient certains) du chaos, dans une logique qui se veut révolutionnaire à défaut de l’être véritablement… Né à droite (voire très à droite…), ce mouvement ne peut plus jouer l’effet de surprise comme cela avait été le cas avec la révolte des Gilets jaunes qui, bien qu’annoncée quelques semaines auparavant, avait pris de court toute la classe politique et son pays légal par son ampleur et sa profondeur, plus encore que par sa violence qui traduisait une colère jusque-là ignorée ou mésestimée par les princes qui nous gouvernent. Sans doute est-ce ce qui a permis ces jours-ci la récupération éhontée et hautement revendiquée du « 10 septembre » par une Gauche qui, à défaut de propositions concrètes et de souffle politique, cherche à se refaire une santé et à occuper des rues qui paraissent plus faciles à remplir que les urnes. Si cela a alors détourné nombre de contestataires de droite, qui attendent la prochaine dissolution avec une certaine gourmandise, cet appel au blocage a cristallisé toute la contestation de gauche, malgré la défiance mal dissimulée des socialistes qui n’aiment guère le désordre et craignent d’être les dindons de la farce ou les cibles de la colère populaire, voire populiste, fut-elle de gauche. Le jeune député Boyard, nouvel apparatchik d’étiquette mélenchoniste, espère, quant à lui, le soulèvement des jeunes dans les lycées et les universités, tablant sur ce calendrier précoce de la rentrée sociale, plutôt favorable effectivement à un mouvement qui ne serait gêné ni par les examens (encore très lointains) ni par la crainte de ne pas être payés qui est celle des salariés mais pas celle des usagers de l’enseignement secondaire ou supérieur… Cela pourrait marcher, même si l’on imagine mal les jeunes contestataires se priver d’utiliser leur carte bleue ou renoncer à la restauration rapide, moyens pourtant initialement prônés par les promoteurs de l’appel au blocage. En fait, toute contestation ou toute révolte, pour gagner en efficacité, peut renoncer à ce qui semblait faire sa particularité ou son identité, et c’en est ici l’exemple-type.

