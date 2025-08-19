Combat royaliste 87

Mondialisation : pour en finir avec l’âge des Lumières

Par Philippe Germain

L’école d’Action française produit des revues laboratoiresd’idées. Ce furent la fondatrice Revue d’Action française dite « grise », puis les mythiques Cahiers du Cercle Proudhon, vint la célèbre Revue Universelle, suivie après 1945 du prospectif Ordre Français, du stratégique Débat Royaliste et, enfin, de la littéraire Réaction. Depuis 2005 la continuité est portée par la Nouvelle Revue Universelle.

Dans le premier numéro de la NRU, son bainvillien rédacteur en chef Gilles Varange, s’interrogea sur les phases historiques comme clé de compréhension des relations internationales et sur les cycles historiques comme marqueur civilisationnel. Il émit l’hypothèse que la phase de mondialisation, ayant succédé à celle de la Guerre froide (1945-1991) entre Ouest et Est, conduise la planète à une perspective vertigineuse. Celle « de la fin d’un cycle historique complet, celui ouvert aux dix-huitième siècle par les révolutions française et américaine », au cas où le double choc en réaction au processus de mondialisation, celui du retour des religions traditionnelles et celui de la revanche des nations, continuerait sur sa lancée. La fin du cycle historique de la « civilisation des Lumières »… qu’on nomme aussi « Monde moderne » ayant succédé au médiéval et à celui de l’Antiquité.

Beaucoup préfèrent le terme « Occident ». Celui-ci fut d’abord une notion géographique utilisée dans l’Antiquité. Celle de l’aire méditerranéenne riche de trois grandes capitales dont nous avons reçu l’héritage : le temps orienté de Jérusalem, la raison et les règles de la pensée d’Athènes, puis la justice par le droit de Rome. L’héritage civilisationnel de ce premier Occident se nomme « latinité ».

Durant le cycle historique médiéval des États-nations, le second Occident s’étendit géographiquement vers l’aire continentale, tout en évoluant vers une notion spirituelle associée aux valeurs catholique, en opposition avec l’Orient de Byzance et surtout avec les cultures des peuples musulmans, puis l’Asie. L’héritage latin évolua en civilisation catholique qui était conservatrice, traditionaliste, folklorique et musicienne.

Puis, durant le cycle historique suivant, celui de la Modernité, le centre du monde se déplaça de la Méditerranée vers l’aire atlantique et le troisième Occident prit alors un sens géopolitique. Il désigna les puissances coloniales s’étendant en Amérique mais il réalisa aussi au XXe siècle une extension spirituelle, au point que la planète se mit à penser dans les concepts protestants fondés sur le développement des sciences et des techniques. D’où prestige et force de la civilisation des Lumières associée au progrès et à la révolution industrielle. Au XVIIIe siècle l’Occident devint la civilisation de la mer, des grands échanges et de la Révolution française.

Pourtant cet Occident atlantique, victorieux dans l’ordre de l’esprit et de sa pratique visant à transformer la planète, devint profondément malade, au moment même où il était au sommet de sa puissance en 1945. Le cycle de la modernité connut alors la phase historique de la « décolonisation », une gigantesque révolte des opprimés contre l’Occident atlantique. Paradoxe inouï, cette contestation se fit au nom même des principes des Lumières, infusés par l’Occident colonisateur. La décolonisation fut une révolte d’occidentalisés contre l’Occident.

Avec la phase de « mondialisation », une nouvelle contestation se fit, au contraire, contre les principes des Lumières, du progressisme, sous la forme d’un double choc. Celui du retour des religions initié par la révolution islamique d’Iran de 1979 et celui de la revanche des nations depuis 1991 avec la chute du communisme soviétique. Ce choc nationaliste fait retour à un passé magnifié, fait renaître ou se restaurer dans leur pureté et leur grandeur des traditions perdues ou dénaturées. Ainsi avec ce double choc, la mondialisation sembla commencer d’en finir avec l’âge des Lumières.