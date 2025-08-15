La grande colère des patriotes !

Aujourd’hui, un conte populaire…

*****

Par Philippe Lallement

Cette nuit d’été 2025, il faisait chaud. J’ai rêvé que Georges Bernanos revenait car, oui, ils sont devenus fous. L’ancien camelot du roi, le grand d’Espagne de Nimier, notre capitaine découvrait l’hégémonie des bien-pensants du Camp du Bien. Alors, alors… alors, il montait sur une caisse en bois au milieu des patriotes désemparés, avec sa voix qui porte et ses mots qui coupent, il dit avec son tact habituel, tout en nuance :

Patriotes français,

Regardez le monde : trois blocs.

Ceux qui refusent de mourir et aspirent à la renaissance des nations.

Ceux qui veulent la soumission au Coran.

Et l’Europe, ce Camp du Bien devenu un salon de vieillards polis qui se vendent au premier qui leur promet un fauteuil.

Regardez la cathédrale France mise à terre avec ses arcs-boutants tenus par des technocrates anonymes, valets de Bruxelles, gérants de notre disparition. Ils ont vendu notre souveraineté, notre histoire et même notre dignité. Et nous devrions les remercier ?

Non ! Il faut briser la machine, briser la matrice démocratique. Neutraliser les bastions qui vivent de notre argent pour nous détruire. Couper les vivres aux associations parasites. Rendre au pays réel le droit de dire qui est Français, et s’il veut rester prisonnier de l’Europe allemande. Ce régime de dictature de la « république monarchique » ne durera pas.

Oui c’est un passage ! Après le coup de balai, nous relèverons la tête : un roi au sommet, garant de l’unité et des libertés réelles dans chaque ville, chaque métier, chaque famille. Nous rebâtirons les piliers de la cathédrale France — l’Église, l’Armée, la Justice, l’Administration.

Français, il n’est plus temps de tergiverser : ou nous reprenons la France, ou laissons nos enfants l’enterrer avec le wokisme et l’islamo-gauchisme.