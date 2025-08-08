Face à l’accord commercial inégal conclu entre l’Union européenne et les États-Unis, plusieurs mouvements royalistes français ont décidé de monter au créneau. Des voix alternatives qui dénoncent une soumission et un accord de la honte.

L’Union européenne, humiliée sur un green écossais. La scène est presque grotesque, digne d’un roman de Kafka : le 27 juillet 2025, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a paraphé un accord commercial avec les États-Unis, fruit des menaces de droits de douane brandies par le président Donald Trump, dans un club de golf. Un texte qui engage l’Europe à importer 750 milliards d’euros d’énergie fossile américaine et à investir 600 milliards supplémentaires sur le sol américain. En échange ? Une taxe douanière « limitée » à 15 %, un chiffre que certains caciques de Bruxelles voudraient faire passer pour une victoire diplomatique.

Mais derrière ce chiffre se cache une réalité bien plus sombre : un marché européen désormais vassalisé, une industrie française sacrifiée — de l’aéronautique aux spiritueux — et une souveraineté continentale plus théorique que jamais, l’échec significatif de l’Union européenne (UE) qui a perdu toute crédibilité ou légitimité auprès de ses populations, une France devenue une vague satrapie d’un système qui s’ingère constamment dans ses affaires internes. Un nouvel épisode de soumission qui a fait vivement réagir… les monarchistes.

