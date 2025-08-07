par Jean Charpentier

Qui n’a pas entendu parler de « l’accord de 1968 » favorisant le séjour des Algériens en France ?

Depuis que l’ambassadeur Xavier Driencourt a publié Politique migratoire : que faut-il faire de l’accord franco-algérien de 1968, ce texte est devenu aussi célèbre que le « Je vous ai compris » de De Gaulle.

Sincèrement, avant ce rapport j’ignorais tout de cet accord international. Je me doutais bien qu’il existait un privilège à la migration algérienne prévu par les accords d’Évian. Mais il était raisonnable de croire qu’il constituait la réciprocité de la libre circulation du million de Pieds noirs qui devait rester lettre morte.

En regardant Wikipedia, on n’est guère informé (rien d’étonnant), tellement l’écriture de la notice sent la propagande algérienne : l’accord n’a aucun effet sur l’émigration volontaire (pourquoi quitterait-on la douce Algérie ?), mais par malice les préfets français ne l’appliquent pas et briment les Algériens qui pourraient y recourir. Donc l’accord est inutile mais sa non-application symbolise le racisme français, CQFD. À Paris le ministre Retailleauannonce son éventuelle suppression dans le bruit et la fureur des invectives algériennes.

En réalité, cette affaire montre la vraie nature des rapports entre la France et la dictature algérienne. Faut-il trancher le nœud gordien ? Faut-il choisir la rupture et refuser tout visa ? Et si nous demandions à Alger de respecter les accords d’Évian avec effet rétroactif ? Et si nous exigions le respect des minorités kabyles, chrétiennes, Touaregs par Alger ? Et si nous prenions des sanctions européennes contre un régime criminel, corrompu et raciste ? Et si nous décrétions l’embargo sur le gaz et le pétrole (même pas 8% de nos importations) ? Et si nous fermions la Grande mosquée de Paris, nid d’agités ?

Tout cela n’est que fiction. La réalité est qu’il y a en France plus de trois millions d’Algériens, que les « banlieues » (les fameux « quartiers ») où vivent la plupart sont un baril de poudre musulmane. La réalité, c’est que nous n’avons pas de politique étrangère et encore moins de politique migratoire. La réalité est que la France est faible, définitivement chassée de l’Afrique. La réalité, et c’est peut-être là l’essentiel, c’est que les vieux dictateurs d’Alger tiennent le Sahara et empêchent ainsi une vague migratoire géante. C’est, sans doute, la raison de la modestie de la réponse française qui arrête quelques youtubeurs fanatiques et a tant de mal à obtenir la libération de Boualem Sansal.