L’Afrique Réelle n°188 – Août 2025

Sommaire

Actualité :

– Algérie : règlements de comptes chez les janissaires

– Boualem Sansal condamné à cinq années de prison pour avoir rappelé qu’avant la colonisation, l’ouest algérien était marocain

– La CIJ donne raison à la Guinée Equatoriale dans son contentieux avec le Gabon au sujet des îles de MbaniéDossier :

L’embrasement du SahelHistoire :

– Les Berbères ont toujours peuplé l’Afrique du Nord

– Madagascar : l’insurrection de 1947 entre vérité et propagande

Editorial de Bernard Lugan

L’Algérie du Père Ubu

L’Algérie manque de tout. En dehors des hydrocarbures et des dattes, elle ne produit rien. Pas même le grain pour le couscous ou le concentré de tomates. Aussi, afin d’éviter l’explosion sociale, le gouvernement vient-il de légaliser la contrebande. Par le décret n°25-170 du 28 juin 2025, les « auto-importateurs », lire les « trafiquants-entrepreneurs », sont désormais autorisés à importer jusqu’à 24.000 euros de marchandises par mois. Certes, mais comme il est interdit de sortir de son compte bancaire plus de 7.500 euros par an, le « trafiquant-entrepreneur » va donc acheter sur le marché parallèle ses euros à un taux deux fois supérieur au taux officiel. Début juillet, la Banque d’Algérie affichait ainsi un euro à un peu plus de 150 dinars quand le marché parallèle le proposait à un peu plus de 270 dinars.

La suite