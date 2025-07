La menace de Donald Trump d’appliquer des droits de douane de 30% à l’ensemble des produits européens (excepté l’acier et l’aluminium, dont le niveau de taxes est maintenu à 50% et de certains autres produits pour lesquels rien n’est encore fixé) aura finalement permis aux États-Unis d’obtenir un accord commercial particulièrement désavantageux pour l’Europe. En contrepartie d’un taux « limité » à 15%, l’Union européenne s’est engagée à importer 750 Mds€ d’énergie sur trois ans – incluant le fameux gaz de schiste – et à investir 600 Mds€ sur le sol américain – ce qui, conjugué à l’augmentation des droits de douane, va tout bonnement entraîner la délocalisation d’une partie de la production industrielle vers les États-Unis.

En signant cet accord, salué par le chancelier Merz, Ursula von der Leyen montre qu’elle privilégie les intérêts allemands – le secteur automobile, enjeu crucial pour l’Allemagne, s’en sort plutôt bien alors que tout reste à craindre pour l’aéronautique et les alcools, secteurs d’exportations françaises par excellence. Elle montre aussi que l’Union européenne ne peut rien et qu’elle ne veut rien faire contre le suzerain américain.

Cet accord est une démonstration supplémentaire de la soumission de l’Union européenne aux États-Unis, soumission contenue dès l’origine dans le projet des pères fondateurs Monnet et Schuman et réaffirmée au fil des Traités européens. Faire l’Europe, c’est faire le poids face à la Chine et aux États-Unis disait la propagande maastrichienne : force est de constater qu’elle ne l’a jamais fait et qu’elle est plus que jamais incapable de le faire.

Il n’y a plus qu’à espérer que cet accord soit la soumission de trop et qu’il entraîne par réaction l’explosion de l’Union européenne. On peut en rêver ; à défaut, au-delà de l’indignation hypocrite d’une partie de la classe politique – François Bayrou en tête – qui a voté tous les Traités et plébiscite en permanence l’Union européenne, l’Action française appelle à la démission immédiate d’Ursula vonder Leyen et réaffirme la nécessité de sortir au plus vite de l’Union européenne.