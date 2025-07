Une lecture pour entrer dans un monde riche de sens…

par David Gattegno

Cet ouvrage s’adresse aux débutants. Il propose une initiation à la science héraldique, claire, cohérente et aussi exhaustive que possible.

Il ne s’en adresse pas moins aux pratiquants confirmés. « Précis », il inventorie, en règle avec la géométrie et les nombres, les fondements de l’art de l’héraldique : points, divisions, partitions et répétitions, pièces honorables, « états », « vêtements », associations, disjonctions, déports, délinéaments, etc. ; les figures du blason se présentent selon leur nature : propre, naturelle, artificielle et chimérique – retour aux sources du symbole.

Les fréquents amalgames et les trop nombreuses contradictions rencontrés d’un manuel à l’autre se trouvent ici résolus, pour l’essentiel d’entre eux.

Les symboliques fondamentales de la « construction » et de l’« emblème », clairement distinguées, donnent la nuance entre les pièces (héraldique) et les figures (du blason), principe de l’intelligence des armes.

L’extrême soin de l’iconographie élucide parfaitement le propos. Une mise en page étudiée en améliore encore la lecture.

La quantité d’informations, figurées et formulées (plus d’un millier de dessins et autant de termes expliqués), permettra à chacun, selon le droit, de créer et de tracer les armoiries qui, dès lors, seront sa pleine et essentielle identité.

Cet ouvrage a su s’imposer rapidement comme une référence. Cette nouvelle édition est toujours riche de son index de mille entrées environ.