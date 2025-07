La peur… toujours et encore !

par Philippe Schneider

Le Président Macron a encore parlé. Il ne sait faire que cela et il le fait mal. Comme d’habitude, il raconte n’importe quoi pour essayer de se « faire valoir » et de préparer son avenir. Le Président Trump semble avoir complètement raison quand il dit que le Français ne comprend rien !

Il a d’abord demandé au général Burkhard, chef d’état-major des armées, de faire une déclaration allant dans le même sens que lui. Sans conviction – j’avais l’impression qu’il ne croyait pas à ce qu’il disait –, il nous a parlé de la grande menace russe qui justifiait ce qu’allait dire son chef le lendemain. Il signala que Vladimir Poutine aurait dit : « La France est monadversaire principal en Europe », citation probablement « inventée » par les services de propagande de l’Élysée car personne n’en a trouvé trace ! Il ne se grandissait pas dans ce rôle mais tout le monde n’a pas le courage d’un général de Villiers !

Celui qui nous sert de « Président » a donc parlé. Il y a, selon lui, une « menace russe durable », ajoutant même, sans avoir peur du ridicule, que « jamais depuis 1945 notre liberté n’avait été aussi menacée ». Sans doute n’a-t-il jamais entendu parler de la « guerre froide » qui s’est terminée en 1989 ; le danger, venant alors de l’URSS, était vraiment important ! Ce n’est pas le cas aujourd’hui, la Russie n’ayant ni la volonté ni les moyens de nous attaquer. Le seul danger serait que, par sa politique stupide, Macron et ses amis aillent attaquer la Russie. La riposte pourrait alors être importante mais elle serait nucléaire.

Pour le reste, il a raison lorsqu’il dit qu’il faut augmenter largement le budget de la défense. Il était déjà insuffisant en 1989 et il n’a cessé depuis de diminuer, y compris sous la présidence actuelle. Nous l’avons dit ici de nombreuses fois. Le retard sera difficile à combler et la barre des 5% du PIB semble un objectif réaliste à court terme. Nous manquons d’hommes et de matériel dans toutes les armes. Il nous faut reconstruire notre industrie de l’armement largement insuffisante – même s’il y a de belles et efficaces entreprises –et souvent passée (grâce à nos gouvernants !) sous contrôle étranger. Il est probable que rien ne sera fait de sérieux avant longtemps ! Macron, comme à son habitude, se contredit en parlant de « l’indépendance de la France et la souveraineté européenne ». Or, il ne peut y avoir indépendance sans souveraineté ! Par son discours, il veut surtout nous faire peur pour deux choses : nous détourner de dangers plus immédiats et d’empêcher la révolte des Français qui en ont assez d’être des « pigeons » !

Les dangers les plus immédiats qui menacent les Français sont l’insécurité, la menace de faillite économique, la désindustrialisation. Le gouvernement est complètement débordé par les émeutes, les véritables guérillas qui se généralisent dans toute la France. L’ordre n’est plus maintenu et, quand il y a quelques arrestations, les voyous sont libérés ou n’ont que des peines symboliques. Le gouvernement a-t-ilpeur de maintenir l’ordre, ou a-t-il peur d’un adversaire résolu qui menace le pays ? Je pense principalement à l’Algérie qui pourrait avoir de véritables moyens à l’intérieur de notre pays, voire des groupes armés prêts à intervenir avec l’aide de traîtres français. Cela expliquerait l’abandon par le pouvoir français de nos concitoyens arrêtés par la dictature algérienne ! J’espère évidemment me tromper en pensant que nos gouvernants ne pêchent que par lâcheté et compromission ! Il faudra quand même bien un jour enfin se préoccuper sérieusement de ceux qui sèment le désordre et sont trop souvent des immigrés ou issus d’une immigration incontrôlée. C’est mauvais pour nous mais également pour eux et, surtout, pour les immigrés sérieux qui subissent un amalgame injuste.

Il n’est rien fait de sérieux face à la faillite économique qui nous menace. Nous dépensons à tout va sans raison valable, au contraire. Pour preuve, ces dépenses somptuaires de centaines de milliards pour développer l’éolien, qui coûte très cher et ne sert à rien sinon à détruire nos paysages et à tuer nos oiseaux ou nos poissons ! Sans compter que cela va entraîner une augmentation importante de nos factures d’électricité. Seul le nucléaire est sérieux. Retailleau a parfaitement raison de le dire mais il n’est pas écouté… Voilà de l’argent qui devrait plutôt servir à notre armée ! Des économies sont possibles partout, dans tous les domaines en réduisant notre administration trop lourde, due à des règlements, des normes à vérifier, des circulaires souvent absurdes mais qui justifient des fonctionnaires qui doivent les appliquer en tracassant les Français. C’est un gouffre financier et qui provoque une révolte justifiée de nos concitoyens.

Les Français payent pour qu’on les tracasse partout, dans tous les domaines ! La révolte gronde. Nous le voyons avec le succès de « Nicolas qui paye » qui se propage partout ou de celui d’Alexandre Jardin avec « les gueux » ! Des dizaines de milliers de Français se mobilisent, ils seront certainement des centaines de milliers bientôt. C’est cela que veut éviter Macron en « faisant peur », une peur inventée mais qui peut permettre d’éviter une révolte. C’est une méthode éprouvée que nous avons déjà vue dans l’histoire ! La république se défend contre le peuple et nous savons que c’est la seule chose qu’elle sait bien faire, se défendre…

Il est temps de se débarrasser de ce régime qui détruit notre pays. Pour le redresser en ayant une défense forte et indépendante, sujet du jour, il n’y a pas de solution autre que le rétablissement de notre monarchie royale. Elle permettrait une vue indépendante et à long terme, nécessaire pour une véritable politique aussi bien étrangère, militaire, industrielle, qu’économique… ce qui manque à notre France aujourd’hui.