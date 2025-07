Un plan Bayrou sans vision à long terme.

Alors que la France entrait tout doucement dans cette semi-léthargie politique et sociale qu’annonce ordinairement la célébration du 14 juillet, le premier ministre François Bayrou a choisi de présenter ses pistes de travail pour le budget de la France pour 2026, espérant peut-être que le temps des vacances apaiserait les contestations politiques, sociales et syndicales qui ne pouvaient que se faire jour au moment même où il prononçait son discours. Une espérance vite déçue, et l’intitulé de son pupitre, « le moment de vérité », a paru fort dérisoire au regard des enjeux comme des résistances à ses projets budgétaires. Pourtant, l’urgence est bien là, mais cela fait un long temps déjà qu’elle est invoquée sans que ne changent vraiment les choses, si ce n’est une aggravation régulière et apparemment interminable des déficits et des carences de l’État, au détriment de la force française et de sa crédibilité à l’échelle de l’Europe et du monde, mais également au regard de ses populations de citoyens-contribuables et de son tissu économique, industriel, agricole comme tertiaire. La menace régulièrement avancée d’une intervention du FMI en France, en violation de sa souveraineté, n’est pas si anodine que cela, malgré son caractère pour l’heure purement hypothétique (1) et, d’une certaine manière, idéologique (2) : elle est, en fait, plus révélatrice que réaliste, mais elle fait partie de ses signaux qui indiquent que notre puissance est menacée, et elle nous rappelle que la dette est un boulet, non par sa seule existence, mais par son importance, sa démesure même, et ses conséquences sur les finances de l’État, comme le poids des intérêts à payer chaque année à nos créanciers, poids de plus en plus lourd le temps passant et dépassant désormais l’actuel budget de la Défense nationale, ce qui n’est pas de bon aloi ni de bon augure…

