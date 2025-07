La jeunesse britannique rêve d’un retour à la monarchie absolue

Une étude récente révèle qu’une part importante de la jeune génération remet en cause la démocratie, au profit d’un pouvoir royal absolutiste et sans Parlement. Décryptage d’un paradoxe que certains jugent très inquiétant.

C’est un sondage surprenant et des chiffres qui ont de quoi surprendre, voire inquiéter pour certains spécialistes politiques. Selon une étude du groupe de réflexion Onward et de Merlin Strategy publiée en juillet 2025, plus d’un tiers des jeunes Britanniques âgés de 18 à 24 ans se disent favorables à un retour à la monarchie absolue. Un « roi sans gouvernement ni élections » : tel serait, pour 37 % de ces jeunes, l’idéal politique d’un Royaume-Uni débarrassé de la démocratie parlementaire.

Dans le détail, 14 % expriment une opinion « très positive » de cette perspective, 23 % se disent « plutôt positifs ». Si on regarde les autres tranches d’âge, 34 % des 25-34 ans et 37 % des 35-44 ans sont également favorable au retour de la monarchie absolue. En revanche, seuls 22 % des 45-54 ans, 22 % des 54-64 ans et 23 % des plus de 65 ans partageaient cet avis. Plus marqués par le règne d’Elizabeth II, ils restent attachés au principe constitutionnel qui prévaut depuis des siècles.

Une monarchie face à son modèle d’intégration

Un constat toutefois pour le moins paradoxal au moment où le Parti travailliste (Labour) propose d’abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans, une mesure critiquée par ses opposants comme une manière de « truquer » le corps électoral en faveur d’un électorat jugé plus progressiste. Mais, loin de renforcer l’ancrage démocratique, cette ouverture pourrait, à en croire ce sondage, nourrir un climat de nostalgie autoritaire et favoriser les partis conservateurs.

Car le malaise semble plus large. Toujours selon cette enquête, 25 % des jeunes Britanniques ont une opinion positive du fascisme — une idéologie pourtant associée aux pages les plus sombres de l’histoire européenne — et 32 % voient d’un bon œil le communisme, autre régime autoritaire symbolisé par Staline. Issu de la mouvance ultra nationaliste, l’English Defence League (EDL) qui organise de nombreuses manifestations contre la présence des étrangers sur le sol britannique, est le mouvement qui reste très en vogue parmi les jeunes britanniques les plus radicalisés. À l’inverse, le soutien à ces idéologies reste très faible chez les plus de 65 ans : seulement 7 % ont une image favorable du fascisme ou du communisme,ayant grandi avec les horreurs mises en place par les régimes nazis et soviétiques, leurs affidés dans le monde. Comme le soulignent les chercheurs Nicholas Stephenson et Phoebe Arslanagic-Little, « le Royaume-Uni est une démocratie parlementaire depuis au moins le XVIIIᵉ siècle. Ce sondage révèle que le soutien à ce système est extrêmement faible parmi les jeunes », affirment-ils dans un pays où l’extrême-droite a fait son grand retour lors des dernières élections législatives avec l’entrée au Parlement de 5 députés issus de Reform Uk, le parti du député brexiter Nigel Farage (14%).

