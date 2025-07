Camp Maxime Real del Sarte 2025

Par Adègne Nova

Maxime Real del Sarte est une figure importante de l’Action française de la première moitié du XXe siècle. En effet, très tôt il défend, outre sa foi catholique, ses idées royalistes, s’affirmant comme un meneur d’hommes le jour de la rentrée à l’école des Beaux-Arts, le 16 octobre 1908 quand, pénétrant dans la salle d’audience de la Cour de cassation, pendant le discours de rentrée du juge Alexis Ballot-Beaupré qui révisa le jugement d’Alfred Dreyfus, il interrompit le magistrat avec cette bravade : « Magistrats indignes et faussaires, il ne sera pas dit qu’un Français ne vous crachera pas au visage votre forfaiture et votre infamie ! ». Il devenu ce jour-là le chef de la toute jeune organisation des Camelots du Roi.

C’est lui notamment qui travaillera à la reconnaissance du culte de Jeanne d’Arc à la IIIe République, c’est lui encore qui est au cœur de l’affaire Thalamas, c’est lui encore qui proteste contre tout ce que la République salit, écopant de nombreux jours de prison. Il échappe à la mort à de multiples reprises du fait de ses opinions politiques, il est blessé, meurtri, défiguré, amputé, mais il résiste, toujours plus royaliste !

Ses talents de sculpteur sont immenses, dont les traces ne se comptent plus sur les monuments aux morts des victimes de la Grande guerre. Gratifié de nombreux prix aux Beaux-Arts, son nom marque l’histoire de l’Action française, mais pas seulement… son œuvre est connue et diffuse en France et à l’étranger, jusqu’en Argentine !

Et depuis 1953, chaque été, l’Action française organise un camp portant son nom qui rassemble les anciens, les jeunes et les autres pour former, informer, discuter de la pensée royaliste. Cette année, ceux qui le souhaitent se réuniront du 17 au 24 août pour des conférences magistrales (éducation, Union européenne, ruralité, écologie, royauté , religion, hérédité, politique sociale) ; des cercles d’étude de niveau 1 pour apprendre les fondamentaux de la doctrine politique de l’Action française, et de niveau 2 pour mieux comprendre le présent et appréhender l’avenir à sa juste mesure ; des ateliers pratiques ; du sport ; de forts moments de camaraderie ; des banquets animés ; des chants ; des soirées thématiques…

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, il n’est pas trop tard, suivez ce lien : https://www.actionfrancaise.net/evenement/cmrds-et-universite-dete-2025-france-jeunesse-royaute/ Tout vous sera expliqué.

Nous vous attendons !