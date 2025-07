Orwell, Trump et Meloni

Par Stéphane Blanchonnet

Vous pensiez que 1984 critiquait Staline et le stalinisme, que l’auteur de ce roman devenu une référence dans le domaine de la dystopie et de l’anticipation s’en prenait aux régimes totalitaires.

Eh bien non, Raoul Peck, le réalisateur haïtien, se répand dans la presse de gauche pour nous expliquer que le grand écrivain britannique voulait en réalité dénoncer par anticipation l’abominable Donald Trump et la non moins abominable (si, si, ne riez pas !) Georgia Meloni !

Dans l’Italie contemporaine, comme chaque visiteur peut en effet le constater, sévit la dure loi du parti unique, la liberté d’expression n’existe plus, les citoyens sont surveillés, traqués jusque dans leur intimité… On installe chez eux des caméras pour surveiller leurs moindres faits et gestes, un ministère de la Vérité réécrit en permanence l’histoire et une guerre est inventée pour maintenir la population dans un état de mobilisation totale et absolue !

Encore une fois ne riez pas mais c’est bien ce que Monsieur Peck suggère au lecteur effaré de Télérama dans un récent entretien qu’il a bien voulu accorder à cet organe quasi officiel du monde de la culture à l’occasion de la sortie de son dernier film, justement consacré à Georges Orwell et intitulé 2 + 2 = 5 qui a fait les délices de l’élite du 7e art au Festival de Cannes.

Tout cela n’est pas sans me faire songer à une fake news récente (car toutes les fake news ne sont pas de droite !) propagée un peu partout, et surtout en Europe, au sujet d’une prétendue interdiction du roman 1984 aux États-Unis. En réalité il s’agit d’une extrapolation à partir de la décision d’un État, en l’occurrence l’Iowa qui a effectivement banni des écoles (mais non des librairies !) ce livre (et beaucoup d’autres !) non en raison de ses thèses politiques mais parce qu’il comporte des descriptions à caractère sexuel.

Rappelons qu’aux États-Unis, dans certains États, on ne plaisante pas avec la morale sexuelle ! Rappelons également que, là-bas, ce sont les États particuliers qui décident, de façon décentralisée, ce qui pourra ou non être proposé aux jeunes élèves dans les écoles. Rappelons enfin que la liberté de pensée, d’opinion et d’expression est presque totale dans ce pays ; une énorme différence avec la France (pays offrant à M. Peck tous les honneurs et les subventions qu’il peut désirer) où elles sont extrêmement encadrées !