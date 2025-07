Une France en crise(s).

Non, les royalistes ne sont pas des « émigrés de l’intérieur » comme la République essaya de le faire croire dès son établissement frauduleux en 1792. Et les questions sociales ne sont pas pour eux des sous-dossiers qu’il s’agirait de traiter sans profondeur, avec une certaine condescendance. Lors du grand débat de 2023 sur les retraites, loin d’être inactifs et fatalistes, les royalistes sociaux réfléchirent aux enjeux et aux risques, argumentèrent contre les projets gouvernementaux, mais ils travaillèrent aussi à creuser des pistes nouvelles de réflexion, firent des propositions concrètes et refusèrent de tomber dans la démagogie facile. Ce travail, parfois ingrat, n’a jamais cessé, comme l’a démontré la session d’études de l’Action française à Aix-la-Provence, en février dernier. Voici, ci-dessous, la quatrième partie de mon intervention à ce séminaire…

Il y a d’autres éléments dans la société d’aujourd’hui qui peuvent poser problème et qui font que les royalistes s’interrogent, s’interposent et interpellent : c’est, par exemple, la question des retraites et de leur financement. Aujourd’hui on parle beaucoup de capitalisation. Je regardais les titres de la presse d’hier (en février 2025), tous portaient sur l’idée que désormais il fallait basculer sur la capitalisation. Sans, d’ailleurs, qu’il y ait beaucoup d’articles pour évoquer les avantages ou les inconvénients de ce basculement. En somme, c’était comme si c’était déjà fait. On voit comment le système se moque bien de savoir quel est l’avis des gens qui travaillent, s’il y en a qui veulent travailler un peu moins et d’autres qui veulent (ou peuvent) travailler un peu plus, parce qu’il y a aussi cela qu’il faut prendre en compte. Mais on était dans une logique purement comptable. Les hommes ne comptent plus, le travail ne compte plus, la création de richesse ne compte plus. Ne comptent que la comptabilité des retraites et le fait que cette capitalisation permettrait à certains de faire des affaires (mais sont-ce forcément les retraités eux-mêmes ?).

