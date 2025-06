L’esclavage par ascendance, une réalité toujours vivante

L’esclavage par ascendance, encore présent dans certaines régions d’Afrique, désigne une forme d’asservissement héréditaire où des individus naissent esclaves en raison de leur origine familiale. Malgré son abolition officielle, cette pratique persiste dans l’indifférence générale et loin de la bien-pensance occidentale.

Alors que l’humanité a universellement condamné l’esclavage comme une abomination du passé, il subsiste, dans certaines régions d’Afrique, une forme ancienne, pernicieuse et méconnue : l’esclavage par ascendance. Héritée des pratiques esclavagistes précoloniales et coloniales, cette forme d’asservissement perdure de manière informelle mais brutale, enfermée dans des dynamiques sociales, religieuses et communautaires où l’individu naît esclave parce que ses ancêtres l’étaient.

