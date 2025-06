« Le but de Maurras », observait son plus récent biographe, l’historien Olivier Dard, était, par ce bref ouvrage écrit en 1899, de « convaincre par la raison » : de sortir d’une approche exclusivement sentimentale, esthétique ou romantique de la monarchie, pour en démontrer de façon irréfutable la nécessité rationnelle. C’est ce qu’il énonce dans la phrase qui conclut Dictateur et roi : « Ce que nos ancêtres ont fait par coutume et par sentiment, le poursuivre nous-mêmes avec l’assurance et la netteté scientifique, par raison et par volonté ». Et c’est ce que saluait le philosophe Pierre Boutang, estimant ce livre « propre à séduire (…) en profondeur, à convaincre (…) au-delà de l’opinion et pour toujours »… Il n’y a plus qu’à le lire pour voir s’il a eu raison.

Charles Maurras (1868-1952), poète et philosophe, journaliste, académicien fut le directeur politique de L’Action française et le penseur d’un néo-royalisme qualifié de « nationalisme intégral ».

Stéphane Blanchonnet, né en 1974 en Ardèche, est professeur agrégé de lettres. Il a présidé le Comité directeur de l’Action française et notamment publié un « Petit dictionnaire maurassien en 2017 (Nouvelle Marge).

Frédéric Rouvillois, qui a signé l’introduction, « un bizarre petit ouvrage » est professeur de droit public, essayiste et romancier. Il est délégué général d’un think-tank conservateur, l’Institut du Pont-neuf.