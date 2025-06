L’effondrement diplomatique algérien révélateur de la très profonde crise du régime

La débâcle de sa diplomatie ajoutée à la profonde crise politique, économique, sociale et ethnique que connaît l’Algérie, illustre la crise profonde qui menace le pouvoir des héritiers des auteurs du coup d’Etat de 1962 qui vit l’armée des frontières s’emparer du pouvoir. Signe de l’ampleur de cette crise, les clans militaires algériens se livrent actuellement une guerre féroce illustrée par les allers-retours dans la prison militaire de Blida de dix généraux-majors, soixante généraux et quatre-vingt-cinq colonels…

Diplomatiquement, l’Algérie n’en finit plus de porter le boulet du Polisario. D’autant plus que, conscient que son combat pour la création d’un « Etat » saharaoui est perdu, le proxy algérien a en effet entrepris de « diversifier » ses activités en se spécialisant dans les trafics de toutes sortes. Cette évolution du Polisario est la conséquence de l’échec diplomatique algérien dans la question du Sahara occidental puisque la reconnaissance internationale de sa Marocanité est quasiment acquise. D’autant plus qu’il est désormais clair aux yeux du monde que ce conflit artificiel a permis à l’Algérie d’écarter le processus de décolonisation qu’elle aurait dû mener chez elle, en 1962, au sujet des territoires marocains directement passés de la colonisation française à la colonisation algérienne, à savoir Béchar, Tindouf, Tabelbala, la Saoura, le Touat, le Gourara et le Tidikelt. Il est également devenu évident pour tous qu’à travers cet artificiel conflit, l’Algérie cherchait le moyen de briser son enclavement continental en tentant de s’ouvrir, via un pseudo « Etat » saharaoui, une fenêtre sur l’océan atlantique.

La suite