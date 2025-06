Combat royaliste 78

L’école d’Action française comme force de propositions

Par Philippe Germain

La science politique – l’empirisme organisateur, cette méthode expérimentale historique élaborée par Charles Maurras, pratiquée jusqu’en 1936 par Jacques Bainville, puis depuis 1999 par Pierre Debray et ensuite par Gilles Varange – a permis de constater le « retour DU politique » en réaction à la phase historique de « mondialisation » (Synthèse empirique de nos constats).

Neuf rubriques du « Combat royaliste » ont constaté ce retour DU politique, avec la nouvelle configuration idéologique qu’il implique et ses impacts en France (Importance du terrorisme intellectuel, Le grand retour DU politique, Le dispositif démocratique en danger ?, Le nouvel âge idéologique, L’idéologie islamiste, L’impact de l’idéologie islamiste, Révolution américaine national-conservatrice, Impact de l’idéologie américaine,Souverainisme russe, Impact du souverainisme russe). Dans un second temps, huit rubriques complémentaires ont identifié une RE-configuration entre les trois pôles idéologiques. Elle se caractérise à la fois par l’hétérogénéité et un paradoxal compromis. Le difficile passage au cycle historique « post-moderniste » a été mis en évidence avec le surgissement de ce qu’Antonio Gramsci nommait des « monstres ». Ce passage entraînant la résistance de certaines nations qui, malheureusement, sont pénalisées d’ambigüités européistes (La reconfiguration idéologique, Le déclin de l’âge progressiste, Le compromis européisme/islamisme,L’internationale réactionnaire, Vers l’âge post-progressiste, Le surgissement des monstres, L’enjeu porte sur la civilisation, L’alternative des nations italienne et hongroise)

Mais l’école d’Action française ne se contente pas de constater. Elle constitue un potentiel de solutions, alors que les idéologies forgées depuis la Révolution française – ayant fourni des instruments efficaces de destruction des cadres traditionnels – se révèlent impuissantes face aux problématiques du XXIe siècle. L’enjeu de ses solutions réactionnaires c’est la survie de l’effort civilisationnel cher à Maurras et Bainville.

Ces solutions de l’école réactionnaire française ont pour socle l’arsenal de la pensée maurrassienne, dont l’historien Victor Nguyen a prouvé que l’élaboration remonte avant 1900. À savoir la philosophie politique « de l’ordre », la méthode historique de « l’Empirisme organisateur », la doctrine du « nationalisme intégral » (Le nationalisme intégral résumé) et la stratégie du « coup de force ». Mais, après 1945, des facteurs nouveaux sont apparus. D’où l’importance d’étendre les propositions réactionnaires, aux apports des héritiers de Maurras qui – suivant l’historien des mentalités Philippe Ariès – produisirent un aggiornamento. Nommons le « néo-maurrassisme ». Il comprend les apports des représentants intellectuels successifs de la « vieille maison » que furent Pierre Boutang avec la « légitimité », Pierre Debray et la « technocratie », l’« anthropolitique » de Gérard Leclerc et Nicolas Portier sur le « communautarisme ». S’ajoutent les travaux actuels d’Axel Tisserand sur « L’Europe » et de Frédéric Rouvillois sur l’« écologie conservatrice ». Un néo-maurrassisme « canal historique » pouvant être étendu aux « maurrassiens hors les murs » comme celui de Patrick Buisson sur le « populisme chrétien », Philippe de Villiers sur la « souveraineté » et Eric Zemmour sur « l’islamisation ». Trois têtes chercheuses d’un national-conservatisme français, prenant forme après l’offensive initiée par Jean Sévillia avec ses travaux sur le « terrorisme intellectuel ».

Reste maintenant à proposer comment les solutions néo-maurrassiennes peuvent être utilisées pour répondre aux problématiques politiques actuelles.

Retrouvez toutes les rubriques du Combat royaliste en cliquant sur ces liens :

Doctrine: du nationalisme intégral : Tout le monde déteste la République ; La doctrine néo royaliste est hiérarchique ; Le nationalisme intégral résumé ; Pays réel reprend le contrôle

Retour DU Politique : Importance du terrorisme intellectuel ; Le grand retour DU politique ; Le dispositif démocratique en danger ? ; Le nouvel âge idéologique ; L’idéologie islamiste ; L’impact de l’idéologie islamiste ; Révolution américaine national-conservatrice ; Impact de l’idéologie américaine ; Souverainisme russe ; Impact du souverainisme russe ; Synthèse empirique de nos constats

L’âge post-progressiste : La reconfiguration idéologique ; Le déclin de l’âge progressiste ; Le compromis européisme/islamisme ; L’internationale réactionnaire ; Vers l’âge post-progressiste ; Le surgissement des monstres ; L’enjeu porte sur la civilisation ; L’alternative des nations italienne et hongroise

Impératif nationaliste : Régionalisme et nationalisme par le fédéralisme ; Philosophie, science et doctrine ; Enjeux, terrains et acteurs de l’avenir français ; Les principes du Combat royaliste ; Les média découvrent l’empirisme organisateur ; La République se défend bien ; L’État souverain est capétien ; Impasse politique des identitaires

Résister à nos ennemis : Rétrospective et perspectives du combat ; Ennemis extérieurs – ennemis de l’intérieur ; Ces ingérences contre la France

Imposture eurocratique : Moins d’Europe, plus de France ; Jugeons l’Europe véritable, pas l’imaginaire ; L’idéologie progressiste des eurotechnocrates ; L’Europe c’est le déclin de la France ; L’Europe c’est le double Grand remplacement ; L’Europe refuse les frontières protectrices ; La Grave transformation civilisationnelle ; L’Europe c’est l’Empire ; La tenaille de l’Europe impériale ; La métapolitique européenne ; L’Europe c’est la guerre ; Europe ou France, il faut choisir ; Touche pas à ma nation ; Découvrir l’Europe véritable ; L’illogique construction de l’Europe ; Les quatre piliers de l’Europe ; L’Europe se fissure ; Le vent se lève sur l’Europe ; L’Europe notre ennemi extérieur ; Le front intérieur ; Gardons-nous au Nord et au Sud

La plus grande France : Nouvelle-Calédonie, retour du politique ; Europe ou Outre-Mer, quelle géostratégie ? ; Les racismes républicains ; Le racisme anti-blanc des kanak ; L’Outre-mer cherche un État fort. Libertés en bas pour l’Outre-Mer ; Nouvelle-Calédonie et empirisme organisateur ; Et du côté de la Guyane ; L’heure de la « France puissance » ; Avenir de la France, empirisme organisateur ; Ni Washington, ni Pékin ; De l’indopacifique à « Kiel et Tanger » ; L’Outremer – extension d’Ancien Régime

Droit du Sang : Action française et droit du sang ; Action française et droit du sol ; Le droit du sang revient par la fenêtre ; Cachez ce droit du sang

Impasse démocratique : Ça craque dur, la démocratie ; La Ve république est-elle sauvable ? ; Proportionnelle une fausse bonne idée