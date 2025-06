Les 3es Rencontres royalistes du Midi blanc

Ça se passe dans une semaine sous le soleil de la Provence…

*****

Par Adègne Nova

Quand les idées révolutionnaires, expression vulgarisée de la philosophie des Lumières, explosent à la fin du XVIIIe siècle, elles dévastent le royaume de France qui se construit et s’établit depuis un peu plus de 800 ans. Dès lors, se dresse contre elles une résistance partout à travers le pays.

S’agissant de la douce Provence, on a souvent d’elle l’image d’une province rouge. Or, la Provence est aussi blanche ! Ses royalistes sont actifs qui luttent avec acharnement contre le nouveau régime qui s’installe. Ils constituent ce que l’on appelle la « Vendée provençale » entre Nîmes, Arles et Avignon. Charles Maurras a vécu à Roquevaire, poussant vers l’Est la pensée royaliste, pour la rapprocher un peu du lieu où vont se dérouler les troisièmes Rencontres du Midi blanc le 14 juin prochain – dans le Pays toulonnais.

Les premiers « Blancs » du Midi, ainsi dénommés, apparaissent au moment de la Constitution civile du clergé de 1790 et du Concordat de 1801 – qui concerne aussi bien les prêtres réfractaires que les jureurs, notons bien – : ils ne veulent pas que l’Église gallicane soit séparée de son roi. Sur les 81 évêques réfractaires encore en vie en 1801, 38 refusèrent d’adresser leur démission au pape, dont celui de Rodez, Mgr de Colbert-Seignelay de Castlehill. En Rouergue, des communautés sont créées en opposition au Concordat, dont les membres sont appelés enfarinats car ils ont conservé le port des cheveux longs et poudrés à la mode de l’Ancien Régime. Ils se reconnaissaient eux-mêmes au travers de ce nom en se saluant au cri de « Viva la farina ! ».

Vous voyez là qui sont donc les Blancs du Midi, les enfarinats, les enfarinés qui courent du Poitou au Midi méditerranéen, en passant par l’Aveyron, l’Hérault, etc. dont les noms raisonnent encore à nos mémoires de leurs hauts faits de résistance : les religieuses de Bollène, le Grand Chanéac (le plus grand chouan du Vivarais), le Donnat Duny (chef de la Chouannerie en montagne ardéchoise, dit le roi de Bauzon), Claude Brun, l’abbé Pialat, Jean-Louis Solier le prieur-curé de Colognac, dit Sans Peur (chef d’un groupe de résistants royalistes), les Berliet de Lyon…

Avec la révolution de juillet 1830, on commence à parler du Midi blanc, une opposition durable et largement populaire de ceux que l’on appelle aussi les « carlistes », les partisans de Charles X ; attention, il ne faut pas les confondre avec les carlistes espagnols ! Après le coup d’État de 1851, où sont les Vendées du Midi, le Midi blanc, les enfarinats ? Dans le Var, on les trouve à Brignoles ou Rians ; dans les Bouches-du-Rhône, ils sont à Maillane, Châteaurenard, Graveson, Barbentane, Rognonas ou Les Baux ; dans le Vaucluse, ils agissent à Avignon, Valréas, Carpentras.

Et puis, et puis… l’Action française naît… qui va revigorer le royalisme ! Et les 3es Rencontres royalistes du Midi blanc sont le symbole même de la présence importante de royalistes sous le soleil de Provence. Cette année au programme de la nouvelle édition : une conférence de Francis Venciton sur « La République, ce spectre qui hante la France », une table ronde animée par Richard de Seze avec Philippe Viguié Desplaces et Rodolphe Cart, dont l’objet sera de voir si les valeurs de la République ne sont plus que des valeurs morales ; et diverses prises de Parole avec Antoine de Crémiers, Fanny Barral, Cambo Costa et Hilaire de Crémiers.

Si vous voulez participer, le lien d’inscription est le suivant qui vous donnera accès à l’événement : www.linscription.com/pro/Midiblanc2025-215057 et si vous avez des questions ou souhaitez des renseignements complémentaires, il vous suffit d’envoyer un courriel à : midiblancprovence@gmail.com