Victor Nguyen, sur le chemin de Paradis

Les anciens des Colloques Maurras qui se déroulèrent à l’Institut d’Études politiques d’Aix en Provence de 1968 à 1976, se souviennent de cette personnalité étonnante et rayonnante qui les animait, l’ami Victor Nguyen.

Il était apprécié et estimé à sa juste valeur par tous les participants à ce colloque et également par tous les membres des différents organismes ou mouvements auxquels il collaborait comme l’Action française de l’époque, la revue Anthinéa qu’il avait créée dans le cadre de l’université de Nanterre avec celle qui fut son épouse, Elisabeth de Pusy La Fayette, les cahiers des Études maurrassiennes qui publiaient les Actes de ces colloques prestigieux, la revue Politica Hermetica avec Jean-Pierre Brach et Jean-Pierre Laurant. Grâce à la ténacité de ce dernier et d’Elisabeth, les éditions Alcor ont publié un ouvrage commémoratif. La présentation en est simple et élégante, et les textes qui illustrent l’homme et l’œuvre donnent une idée de la tâche à laquelle s’était consacré Victor. Son idée était de donner la compréhension la plus complète du « Maurras avant Maurras », c’est-à-dire, avant 1900, et donc d’une certaine manière de l’Action française avant l’Action française.

