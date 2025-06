Combat royaliste 76

L’alternative des nations italienne et hongroise

Par Philippe Germain

La future page post-progressiste, que le camp du refus de la mondialisation va faire succéder au vieil âge progressiste, prend déjà une tournure novatrice alliant « tradition et modernité ». En revanche, le camp du bien, quasiment limité à l’Europe et au Canada, persiste obsessionnellement à poursuivre l’agonie de l’âge progressiste dans laquelle ont surgi les monstres wokiste et islamo-gauchiste.

Ceci dit, le camp du bien européen n’est pas unanime dans cette obsession progressiste. La revanche des nations hongroise et italienne, par leur pratique de politiques anti-wokiste et anti-immigrationniste, semble rejoindre « l’internationale réactionnaire ». Semble… car l’attitude de ces deux nations est ambigüe et même doublement : d’abord, vouloir être dans l’Europe tout en jouant l’euroscepticisme ; ensuite, s’afficher dans le camp du bien, tout en pratiquant la politique du camp du refus. Italie et Hongrie devront bien un jour choisir.

Pour l’instant, leur stratégie paraît être la constitution d’un sous-ensemble national-conservateur dans l’espoir de faire basculer le continent européen dans l’internationale réactionnaire. Et cela par un grignotage électoral « de l’intérieur » de l’Europe. Oui mais voilà, non seulement l’attitude de l’Italie et de la Hongrie est ambigüe mais, de plus, leur stratégie est paradoxale. Elles privilégient une pratique nationaliste d’« Europe des nations » au profit d’une idéologie culturelle de l’« Europe des peuples ». Non seulement ces deux conceptions sont différentes mais s’opposent. Sauf à le cacher.

Ce qu’il faut rappeler : l’Europe des peuples est une vision fédérative reposant sur l’idée que les peuples doivent être au centre de l’Europe, indépendamment des États-nations qui la composent. Cette vision valorise les identités culturelles des peuples. L’Europe ne serait pas une coopération d’États-nations, mais une communauté de peuples unis par une culture commune. Il suffirait alors de renforcer le lien direct entre les citoyens de chaque peuple et les institutions européennes. Dans l’Europe des nations, au contraire, les États restent les acteurs souverains pour préserver leurs spécificités nationales sous les angles culturel, linguistique, historique, politique et économique. L’Europe serait une organisation intergouvernementale, où chaque nation conserve ses décisions et ses relations internationales, tout en coopérant sur certains dossiers communs. Chaque nation y serait souveraine et l’Europe ne pourrait pas menacer l’indépendance nationale, mais serait un cadre coopératif sur objectifs limités.

Quoi qu’il en soit, le réveil des nations du continent européen, aujourd’hui réduit à l’Italie et à la Hongrie propose – malgré ambigüité et paradoxe insoluble à terme – une alternative à court terme à la victoire infernale du monstre wokiste ou celui de l’islamo-gauchisme. Alors se pose la question : est-il possible pour la France de rejoindre leur combat national-conservateur ?

C’est ce que sous-entendent certains partis de droite radicalisés (Rassemblement national, Union des droites pour la République, Identité-Libertés et Reconquête) qui espèrent parvenir à imposer électoralement une paradoxale « Europe des peuples/nations », en cumulant les voix des députés conservateurs à celles des populistes. L’inconvénient c’est que l’infernale logique du système républicain des partis l’emporte toujours et que les conservateurs ne votent pas à l’identique des populistes. De plus, faut-il rappeler que les intérêts nationaux ne sont pas les mêmes et que LE politique est de retour sur notre planète fiévreuse. Heureusement il existe une autre option. Bien française celle-ci.

