L’anachronie mondialiste d’Emmanuel Macron

Rien n’est plus ridicule qu’un pantin qui se déguise en Matamore, mais Emmanuel Macron aime trop les travestissements pour en avoir conscience. Matamore est un guerrier pour la frime, le pantin s’agite et mouline l’air de ses bras en tous sens et finalement sans aucun sens. Hier, il se voulait en « guerre » contre le Russe aux côtés de l’allié américain ; mais voilà que celui-ci fait défaut : désormais, guerre au Yankee ! Face à l’augmentation spectaculaire des droits de douane américains, Macron élabore une « riposte européenne », et appelle les entreprises françaises implantées aux

États-Unis à y suspendre tous leurs projets d’investissements. Hélas ! Les patrons des entreprises du CAC 40 ne l’entendent pas de cette oreille. « Ce que dit Macron, je n’en ai rien à cirer », déclare l’un d’entre eux, cité par Le Figaro. « Nous avons des activités aux États-Unis. Il n’est pas question de les abandonner comme cela. » L’arrêt de ces activités outre-Atlantique ferait d’ailleurs suite à l’abandon de celles engagées par les entreprises françaises en Russie avant la crise ukrainienne. À ce rythme, les entrepreneurs de notre pays finiront par ne plus pouvoir commercer qu’avec l’Algérie, à laquelle le président français continue à faire les yeux doux malgré les avanies dont il est payé en retour…

