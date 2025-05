par Jean-Luc Maisonblanche

La baffe donnée par la première dame de France à son présidentiel époux Emmanuel Macron devant les caméras des agences de presse, à la descente de l’avion qui transportait le couple à Hanoï (Vietnam), retentit dans le monde comme le glas de ce pitre ridicule.

L’Élysée parle de chamaillerie, de chahut… Après une première tentative de mensonge, les médias tentent de sauver leur maître. Macron lui-même monte au filet pour étouffer l’incident. Rien n’y fait…

Oui, le chef de l’État est souffleté devant la presse par son plus proche soutien, dont on ne sait plus comment parler, au féminin ou au masculin. Serais-je complotiste en disant cela ?Alors nous le sommes tous.

Destitution rime avec démission, deux articles de la Constitution les prévoient. L’élégance plaide pour un départ volontaire. Mais L’élégance n’est pas son fort tant que l’Europe ne lui offre pas de point de chute.

Le chef de nos armées, qui parle de prolonger la guerre contre la Russie par Ukrainiens interposés, serait donc victime de son entourage intime ? Cette gifle ne venait pas du Kremlin ni d’un drone filoguidé depuis Moscou.

Alors, s’il n’y a plus de chef parce qu’il n’y a plus d’État, il n’y a plus de gouvernement non plus lorsque celui qui est censé l’incarner, un certain Bayrou, passe plus de temps dans les cuisines de Matignon qu’au contact des réalités françaises.

Le sceptre est dans le ruisseau. Qui le ramassera ? Les agriculteurs, les chauffeurs de taxi, les licenciés de l’industrie vendue à des intérêts étrangers ?

Pas les militaires, ni les policiers, sauf à obéir au nouveau président du parti Les Républicains qui, de l’intérieur, ferait sécession.

Le chaos prospère. Et la mort rode, le Parlement tricote des textes que les loges ont depuis longtemps concoctés. L’aigle noir de la chanson de Barbara menace : la croisette cannoise et les courts de Roland Garros peinent à l’écarter.

Le Titanic républicain sombre au son de l’orchestre.

L’Ascension a annoncé la descente de l’esprit Saint. Le pèlerinage à Notre-Dame de Chartres approche et dissipera les nuages…