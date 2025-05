La République, la revanche de Fouquet ?

En février dernier, la Fédération Royaliste de Provence, branche locale de l’Action française, m’invitait à participer à une grande réunion intitulée « Regards de royalistes sur l’économie » qui ne dura pas moins de quatre heures, avec les interventions d’Antoine de Crémiers et de Marc Desgorces-Roumilhac, dans le cadre magnifique d’Aix-en-Provence. De cette réunion, riche en idées, arguments et débats, sont déjà sortis quelques extraits et des vidéos, avant la publication d’une forte brochure qui sera disponible à la mi-juin aux « 3èmes rencontres royalistes du Midi Blanc » et qui reprendra tous les éléments de cette journée du 22 février dernier. En attendant cette publication, je livre aux lecteurs de ce site le compte-rendu légèrement augmenté de ma propre intervention, en plusieurs parties : au-delà de la lecture qui en sera faite, je souhaite que cette série d’articles suscite la discussion, franche et courtoise, celle qui doit permettre d’avancer dans la réflexion pour mieux préparer la nécessaire action royaliste sur le terrain économique et social.

Post-scriptum : j’ai largement gardé la forme parlée de mon intervention, ce qui peut expliquer l’usage de certaines figures de style et un rythme un peu différent de mes textes habituels.

La suite