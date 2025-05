Francophones en Louisiane : un passé colonial, un présent en lutte

La Louisiane, au sud des États-Unis, entretient un lien unique avec la langue française depuis le XVIIe siècle. Héritage colonial, mémoire vivante et identité culturelle forte : les francophones de cet État se battent encore aujourd’hui pour préserver un parler, une histoire, un mode de vie. Plongée dans une Amérique où le français n’a jamais cessé d’être parlé.

Située dans le sud des États-Unis, la Louisiane se conjugue au français depuis le XVIIe siècle. En remontant le fleuve Mississippi, René-Robert Cavelier de La Salle plante le drapeau fleurdelisé sur un vaste territoire qui ne demande qu’à être développé. Il le baptise en hommage à Louis XIV, qui fera pourtant peu de cas de cette possession outre-Atlantique, la jugeant « fort inutile ». Pourtant, l’explorateur normand vient d’écrire, sans le savoir, les premières lignes d’une aventure humaine qui laissera des traces indélébiles dans cette partie de l’Amérique du Nord.

Ils ne sont plus qu’une minorité à cultiver leur attachement à la France, qu’ils regardent entre envie et fantasme. Environ 200 000 personnes sont aujourd’hui réparties dans diverses villes de « l’État Pélican », berceau du jazz : Lafayette, Napoleonville, Port Fourchon, La Nouvelle-Orléans, Bâton-Rouge, Pointe-aux-Chênes, Abbeville… autant de toponymes français qui constellent la Louisiane. À l’époque coloniale, la Louisiane s’étendait sur toute la longueur des États-Unis, d’ouest en est, couvrant la totalité de dix États actuels, et a connu une importante croissance démographique francophone au cours du XVIIIe siècle. Il y eut les Acadiens venus du Canada, fuyant l’oppression britannique lors du Grand Dérangement, les colons français originaires de Saint-Domingue, échappant à la Révolution française ou aux révoltes d’esclaves, plus tard ceux installés à Cuba, ou encore des paysans venus de toutes les régions du royaume de France et de Suisse, tentés par la promesse d’une vie meilleure. Tous ont contribué à façonner le visage de ce pays et à faire naître une culture créole francophone.

