Communiqué d’Action française – Pour nous, c’est non !

La double adoption, ce mardi 27 mai 2025, des textes relatifs, d’une part, aux soins palliatifs et, d’autre part, à l’euthanasie et au suicide dit assisté montre l’incohérence d’une Assemblée nationale indifférente au bien commun et qui ne se positionne qu’en fonction d’une opinion publique préfabriquée.

Car il s’agit bien de deux textes contradictoires, le second vidant de sa substance le premier : si administrer la mort devient un soin comme un autre, le recours, de plus onéreux, aux soins palliatifs perd toute raison d’être.

La loi peut mentir, disait Maurras.

Elle peut aussi être criminelle. L’adoption en première lecture du texte sur l’euthanasie est l’adoption d’une loi criminelle, fondée sur une idéologie utilitariste qui nie la dignité humaine. Le délit d’entrave prévu par le texte ne fait qu’ajouter au caractère liberticide et nihiliste d’un texte inspiré par une culture de mort que l’Action française condamne sans réserve.