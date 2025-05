Combat royaliste 75

L’enjeu porte sur la civilisation

Par Philippe Germain

Les peuples des nations et empires constituant le camp du refus de la mondialisation préparent le futur cycle historique post-progressiste, en renouvelant leurs civilisations par l’alliage tradition + modernité. Pour cela, ils rendent compatibles certains apports de la révolution industrielle de l’Intelligence artificielle avec le retour des grandes religions. Ce renouvellement est si important qu’à peine élu, le pape Léon XIV a insisté pour que l’Intelligence artificielle serve le bien commun. En revanche, pour l’Europe – dernier bastion progressiste –, l’avenir civilisationnel va dépendre du résultat obtenu par les deux monstres, wokiste et islamo-gauchiste, durant l’actuelle phase agonisante de la mondialisation.

Si à l’issue du déclin, le centre de gravité se déplace du côté islamo-gauchiste, alors pour tourner la page progressiste, l’Europe des Lumières sombrera dans la civilisation coranique. Facilement, pour Michel Houelbecque dans son roman d’anticipation Soumission (2015) ou l’énarque Mohammed Ben Abbes, président du parti La Fraternité musulmane, réussi grâce au soutien au second tour des partis politiques progressistes, à être élu face au Rassemblement national. Thèse excessive rétorquent les autorités morales du camp du bien qui préfèrent oublier l’affiche (1922) de l’Union européenne avec femme voilée dont la légende « L’avenir est entre vos mains » incite la vieille civilisation coranique à remplacer celle des Lumières, qui d’ailleurs comprend quelques restes de l’ancienne civilisation latine (Rome, Athènes, Jérusalem). Dans le futur cycle historique post-progressiste en Europe, le remplacement serait civilisationnel. Sa première phase serait l’épuration du gauchisme au nom de la charia. L’histoire nous enseigne la révolution iranienne (1979) ou les gauchistes, après s’être alliés au clergé chiite, furent mis en prison ou au cimetière.

Second scénario, si lors du déclin de la mondialisation, le centre de gravité se déplace du côté wokiste, qui attaque durement l’héritage classique, alors l’Europe opérera un suicide par rupture de transmission de valeurs, par mépris de soi et par haine de soi. Les wokistes, mus par la joie nihiliste, achèveront leurs offensives déconstructrices sur les fronts queer-LGBT, genre, néo-féminisme, animalisme-antispécisme, écriture inclusive. Il sera alors possible aux wokisteseuropéens de tourner la page progressiste pour celle d’un post-progressisme nihiliste, en renouvelant anthropologiquement la civilisation des Lumières, avec une nouvelle conception de l’Homme, à la fois dé-genré et racisé. La première thématique se rattache à la théorie du gender basée sur l’idée d’un genre séparé du corps, entraînant de véritables folies pour effacer l’identité sexuée. La seconde thématique est la race car qu’importe qu’elle ne soit plus une réalité biologique, elle est une réalité sociale qui façonne tous les aspects de l’existence. Et il est entendu que tous les blancs sont racistes qu’ils le veuillent ou non. Dans le futur cycle post-progressiste européen, la civilisation des Lumières, renouvelée par le gender et le racialisme, sera protégée par un ultra puritanisme moral, au travers de puissantes méthodes d’aliénation.

Pourtant, en politique tout désespoir est une sottise absolue. La preuve par deux nations du continent européen, la Hongrie et l’Italie, dont les gouvernements nationaux-conservateurs de Viktor Orban et Giorgia Meloni tentent de tragiquement maintenir l’effort civilisateur, qui est en lutte perpétuelle contre les puissances toujours renaissantes du chaos.

Mais la France dans le nouvel âge post-progressiste ?

Retrouvez toutes les rubriques du Combat royaliste en cliquant sur ces liens :

Doctrine: du nationalisme intégral : Tout le monde déteste la République ; La doctrine néo royaliste est hiérarchique ; Le nationalisme intégral résumé ; Pays réel reprend le contrôle

Retour DU Politique : Importance du terrorisme intellectuel ; Le grand retour DU politique ; Le dispositif démocratique en danger ? ; Le nouvel âge idéologique ; L’idéologie islamiste ; L’impact de l’idéologie islamiste ; Révolution américaine national-conservatrice ; Impact de l’idéologie américaine ; Souverainisme russe ; Impact du souverainisme russe

L’âge post-progressiste : La reconfiguration idéologique ; Le déclin de l’âge progressiste ; Le compromis européisme/islamisme ; L’internationale réactionnaire ; Vers l’âge post-progressiste ; Le surgissement des monstres

Impératif nationaliste : Régionalisme et nationalisme par le fédéralisme ; Philosophie, science et doctrine ; Enjeux, terrains et acteurs de l’avenir français ; Les principes du Combat royaliste ;Les média découvrent l’empirisme organisateur ; La République se défend bien ; L’État souverain est capétien ; Impasse politique des identitaires

Résister à nos ennemis : Rétrospective et perspectives du combat ; Ennemis extérieurs – ennemis de l’intérieur ; Ces ingérences contre la France

Imposture eurocratique : Moins d’Europe, plus de France ; Jugeons l’Europe véritable, pas l’imaginaire ; L’idéologie progressiste des eurotechnocrates ; L’Europe c’est le déclin de la France ; L’Europe c’est le double Grand remplacement ;L’Europe refuse les frontières protectrices ; La Grave transformation civilisationnelle ; L’Europe c’est l’Empire ; La tenaille de l’Europe impériale ; La métapolitique européenne ;L’Europe c’est la guerre ; Europe ou France, il faut choisir ;Touche pas à ma nation ; Découvrir l’Europe véritable ;L’illogique construction de l’Europe ; Les quatre piliers de l’Europe ; L’Europe se fissure ; Le vent se lève sur l’Europe ;L’Europe notre ennemi extérieur ; Le front intérieur ; Gardons-nous au Nord et au Sud

La plus grande France : Nouvelle-Calédonie, retour du politique ; Europe ou Outre-Mer, quelle géostratégie ? ; Les racismes républicains ; Le racisme anti-blanc des kanak ; L’Outre-mer cherche un État fort. Libertés en bas pour l’Outre-Mer ; Nouvelle-Calédonie et empirisme organisateur ; Et du côté de la Guyane ; L’heure de la « France puissance » ; Avenir de la France, empirisme organisateur ; Ni Washington, ni Pékin ; De l’indopacifique à « Kiel et Tanger » ; L’Outremer – extension d’Ancien Régime