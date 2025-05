Communiqué d’Action française – ArcelorMittal : cessez de jouer avec les nerfs des salariés !

Une fois de plus, la direction d’ArcelorMittal semble se jouer des travailleurs et de l’État français : après avoir laissé miroiter un fort investissement sur le site de production de Dunkerque, il est désormais question de délocaliser entre 200 et 400 postes vers l’Inde ou la Pologne.

Cette politique de la tension et de l’inquiétude permanentes pratiquée par la direction du groupe est anxiogène pour les salariés d’ArcelorMittal, et ce n’est pas sain, ni juste.

Sans méconnaître les difficultés de tout groupe industriel intégré à la mondialisation, les Royalistes de l’Action française dénoncent cette politique méprisante de la direction du groupe pour les salariés et appellent l’État français à faire respecter la décence sociale tout comme à rappeler au groupe ArcelorMittal ses devoirs sociaux mais aussi industriels et économiques envers les salariés et le pays qui, par ses contribuables, a aidé financièrement le groupe à maintes reprises.