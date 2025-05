Combat royaliste 74

Le surgissement des monstres

Par Philippe Germain

La reconfiguration des trois pôles idéologiques – réactionnaire, progressiste et islamique – marque un changement d’époque. Celui du passage de l’actuel cycle historique progressiste, porteur de la civilisation des Lumières (trop souvent dite occidentale) au futur cycle historique post-progressiste, qui lui portera une civilisation nouvelle.

Mais ce changement d’époque, ce changement de cycle historique, est ambigu. Même si depuis plusieurs années l’histoire s’accélère, la page du progressisme n’est toujours par tournée. Nous sommes dans un entre-deux où le vieux progressisme peine à mourir et où le nouveau post-progressisme peine à naître.

Le nouveau cycle historique post-progressiste tarde à s’imposer, principalement à cause de l’hétérogénéité idéologique du pôle réactionnaire qui ne cesse d’inclure de nouvelles nations dans le camp du refus de la mondialisation. De son côté, le cycle du vieux monde progressiste européen perdure car le camp du bien, pour profiter le plus longtemps possible de sa situation dominante, ralentit son déclin grâce à l’action de son pôle idéologique. Ce ralentissement repose sur l’espérance du maintien de majorité électorale grâce à la mise en place d’un compromis charia compatible passé par le pôle progressiste avec le pôle idéologique islamique.

Elle est là, la reconfiguration idéologique entre les trois pôles réactionnaire, progressiste et islamique. Elle métamorphose la phase historique de mondialisation vieillissante, en agonie. Dans cette phase de clair-obscur surgissent deux monstres (au sens d’Antonio Gramsci) aux enjeux différents, mais civilisationnels. L’apparition de ces monstres n’a rien de surprenant pour les bainvilliens, formés à la pratique de l’empirisme organisateur. Grâce à cette méthode, en 1985, Pierre Debray avait anticipé l’actuel passage au post-progressisme rappelant qu’entre le cycle historique de l’Antiquité et l’époque médiévale s’était écoulée une phase de cinq siècles de barbarie. Le passage du cycle médiéval à celui de la modernité avait, lui, été marqué par une série de monstres comme la peste noire et les guerres de religion. Debray, en 1985, voyait déjà les premiers signes annonçant que cette fois encore le passage au post-progressisme se passerait plutôt mal et il envisageait trois monstres : la montée du terrorisme, des fanatismes et de la drogue. Aujourd’hui, dans la phase de déclin de la mondialisation, nous pouvons être précis sur le surgissement de monstres, leurs natures et leurs enjeux, certes différents mais indiscutablement civilisationnels

Le premier monstre est de nature idéologique. C’est celui du nihilisme de la déconstruction civilisationnelle, généralement qualifié de wokisme. Celui-ci dénature l’Homme au nom de son émancipation. Le second monstre idéologique est l’islamo-gauchisme qui œuvre à détruire la nation en fusionnant le racialisme décolonial avec le trou noir intellectuel islamiste.

Pour les deux monstres idéologiques, l’enjeu concerne essentiellement le territoire européen. L’enjeu du monstre nihiliste c’est la destruction des restes de la vieille civilisation latine (le véritable Occident !). Pour le monstre islamo-gauchiste, l’enjeu c’est le remplacement des civilisations chrétiennes, la catholique, l’orthodoxe et la protestante, par la vieille civilisation coranique. Dans les faits, l’islamo-gauchisme bénéficie objectivement des avancées du wokisme.

Alors la civilisation européenne de l’avenir, de l’âge post-progressiste, sera-t-elle coranique ?

