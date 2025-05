Dupeurs et accablement !

Par Adègne Nova

Première élection présidentielle en Roumanie de fin 2024 : Călin Georgescu 22.94%, Elena Lasconi 19.18%, Marcel Ciolacu 19.15%, George Simion 13.86%, Nicolae Ciucă 8.79%, Mircea Geoană 6.32%, Hunor Kelemen 4.50%, Cristian Diaconescu 3.10%, Cristian Terheş 1.04%, Ana Birchall 0.46%, Ludovic Orban 0.22%, Sebastian Popescu 0.16%, Alexandra Păcuraru 0.16%, Silviu Predoiu 0.12%. Bon, Călin n’a pas l’heur de plaire à Ursula… critique à l’égard de l’Empire et de l’OTAN, opposé à aider l’Ukraine, ce n’est pas comme ça qu’on entre dans les p’tits papiers de la Bruxelloise.

Et paf : la Cour constitutionnelle annule le scrutin. Et pour assurer le coup et mettre un terme définitif aux velléités de pouvoirs du brave Călin on l’inculpe et on le place sous contrôle judiciaire le 26 février dernier. Non mais, il ne manquerait plus que la démocratie permette aux citoyens de voter pour qui ils veulent !

Et c’est reparti pour un tour, les Roumains doivent choisir leur futur président les 4 et 18 mai 2025. Les responsables de l’Empire sont désormais tranquilles, Călin Georgescu évincé, toutes les chances sont de leurs côtés, et de celui de leur favori, le maire de Bucarest, Nicuşor Dan. Mais stupeur, effroi, tremblements, hauts le cœur et tout le toutim, c’est George Simion qui arrive en tête avec 40.96% des voix ; suivi de l’édile de la capitale avec 20.99%, Crin Antonescu 20.07%, Victor Ponta 13.04%, Elena Lasconi 2.68%, Lavinia Sandru 0.64%, Daniel Funeriu 0.53%, Cristian Terheş 0.39%, Sebastian Popescu 0.28%, John Ion Banu 0.23% et Silviu Predoiu 0.18%. Que s’est-il passé ? Comment un tel résultat peut-il être ? Ursula et ses amis suffoquent : « Extrême-droite, extrême-droite », ça n’est pas possible… Décidemment, les Roumains ne savent pas voter ! Les chiffres sont énormes, la défaite du camp du bien gigantesque, c’est une déculottée phénoménale qui apparaît aux yeux de tous au soir du 4 mai. George donne des sueurs froides à l’impératrice… hostile à l’aide à l’Ukraine, en plus il est pro-Trump et peut compter sur le soutien de tous les souverainistes d’Europe. Il ne va quand même pas ouvrir les portes de l’UE à Poutine !!!

Et paf : le deuxième tour du 18 mai tourne bien c’est ce bon Nicuşor Dan qui arrive devant avec 53.60% des voix contre 46.40% pour le méchant George ! Il ne fallait pas désespérer, il est là le président européen de la Roumanie. Regrouper les voix données à tous les autres candidats au premier tour : facile ! Certains d’entre eux ressentent une véritable détestation à son encontre : pas grave ! Les Roumains plébiscitent Simion : on s’en moque ! Nicuşor Dan est le plus fort, la preuve, il est vainqueur avec 1 million de voix de plus que son adversaire !

L’Empire est rassuré : celui qui le défend bec et ongles, protégeant ainsi son prochain « job », notre chef Narcisse, se félicite que les Roumains aient fait le choix de la démocratie et de l’Union européenne ; l’impératrice, qui a actuellement bien d’autres chats à fouetter pour sauver sa peau et ses courriels, se félicite que les Roumains aient choisi une Europe forte…

Ah merveilleuse démocratie, heureusement que tu es là. Toi, gage de vérité, de sincérité, de dignité… Je me demande quand même comment tous ces braves politiques qui nous dirigent parviennent à nous mentir aussi ouvertement sans grimacer. Bien sûr nous ne vivons pas dans un pays où on marche à la « schlague », ce que tout citoyen bien formé à l’école de République sait des régimes totalitaires. Mais qu’est un pays, ou un groupe de pays, dans lequel on supprime des chaînes de télévision quand elles ne vont pas dans le sens de la pensée suprême ; dans lequel on interdit des conférences dans les universités quand le conférencier ne pense pas comme les chefs suprêmes ; dans lequel les peines de prison sont à géométrie variable selon de quel côté du suprême on se trouve ?…

À quelle sauce va être mangée la France aux prochaines élections présidentielles ? Quels subterfuges vont être employés pour parvenir aux fins suprêmes ?… et à notre fin au bout du compte. À moins d’un réveil… un réveil qui permettrait enfin de repenser clair et marcher à nouveau droit !