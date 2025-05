Travaillons à la restauration de la monarchie royale

par Philippe Schneider

L’actualité a été marquée ces dernières semaines par le rappelà Dieu du pape François. Ce n’est pas à nous de juger de son pontificat mais nous ne pouvons que saluer ce pape qui mena l’Église catholique durant ses 12 ans à la suite du grand Benoît XVI. Il a souvent dérouté les fidèles par des paroles improvisées – souvent dans des avions – qui pouvaient choquer et sur lesquelles il revenait parfois. Il est un fait qu’il a contribué à une certaine division de l’Église,particulièrement en rejetant certains fidèles de la messe de saint Pie V alors que son prédécesseur avait au contraire encouragé la réconciliation, ce qui avait été réussi. Politiquement, on peut lui reprocher une mauvaise analyse du phénomène migratoire, sa non-reconnaissance du danger islamiste, tout ceci contrairement à ce grand prélat qu’est le cardinal Robert Sarah, ce Guinéen qui fit une partie de ses études en grand séminaire de Nancy-Toul. Nous devons aussi souligner son combat inlassable pour le respect de la vie, de sa conception à la mort naturelle.

Un conclave a eu lieu. Un nouveau Pape a été élu, Léon XIV. Souhaitons qu’il soit un pape peut-être plus spirituel, qui travaille à l’unité de l’Église, la concorde dans l’Église et à son agrandissement par la conversion des populations. Espérons qu’il fasse une visite officielle en France, ce que François n’a pas voulu faire, semble-t-il. Nous pouvons d’ailleurs le comprendre alors que notre pays sombre dans labarbarie. C’est une constatation, il y avait déjà une grave dérive depuis Valéry Giscard d’Estaing mais cela s’est aggravé depuis, en particulier avec la constitutionnalisation de l’assassinat des enfants à naître et l’euthanasie qui arrive. Il est évident qu’un pape ne peut pas visiter notre pays, la France, la Fille aînée de l’Église, qui viole ainsi sa vocation pour rejeter la civilisation et faire un retour à la barbarie la plus bestiale àl’image des dictatures communistes ou de l’Allemagne nazie.

C’est la « culture de mort », si bien dénoncée par les papes,qui est instaurée en France par ses gouvernants avec lacomplicité de la presque totalité des hommes politiques français. Il n’y a qu’à voir le faible nombre de personnalitéspolitiques qui ont condamné la constitutionnalisation de l’avortement !

Dès lors, comment faire respecter et aimer notre pays qui ne respecte même plus le « droit à la vie » ?

Il faut dire que nos politiciens, Emmanuel Macron en premier, en rajoute pour abaisser le plus possible la France. Les mensonges sur notre passé en sont un exemple. Il invente un « génocide » en Algérie, des « crimes contre l’humanité » dans nos anciennes colonies… et j’en passe ! Pour les justifier, il a créé de pseudo-commissions d’historiens composées uniquement de personnalités de gauche anti-françaises, lesvrais historiens étant écartés car ils risqueraient trop de dire la vérité ! Non, la France n’a pas à rougir de son passé malgré quelques erreurs, quelques injustices ou répressions injustifiées, surtout depuis que nous sommes en république.Les plus grands crimes dont des Français sont coupables furent effectués par les révolutionnaires contre des Français, ne l’oublions pas !

Notre régime est celui de la trahison continuelle. Nous le voyons encore aujourd’hui où notre industrie est bradée à l’étranger, spécialement celle qui nous est indispensable sur le plan stratégique. Macron parle de réindustrialiser la France mais fait l’inverse. Il parle même de développer nos moyens de production dans la défense alors qu’il a fait tout le contrairedepuis qu’il est au pouvoir et continue de le faire : plusieurs de nos entreprises de défense passent ainsi sous contrôle étranger.Quant à notre armée, elle est exsangue. Cela fait plus de 30 ans que les effectifs, les moyens, le budget sont diminués, et cela s’est aggravé depuis 2017. Pour la remettre sur pied, il faudra de nombreuses années avec un budget d’au moins 4 à 5% du PIB. Nous en sommes loin. C’est pourtant primordialpour l’avenir de notre pays et sûrement pas dans le cadre « européen » même si l’on peut admettre une collaboration surles études de matériels avec certains pays, pas uniquement européens d’ailleurs, afin de diminuer les frais. Un bonexemple à suivre serait celui que l’on a eu avec les Italiens pour des frégates. Des entraînements avec d’autres arméessont nécessaires mais sans commandement unique et encore moins d’intégration. Tout cela serait possible si la France faisait des économies en « cassant » sa bureaucratie très coûteuse, comme nous ne cessons de le dire, en mettant fin aux dépenses inutiles comme les subventions aux éoliennes,aux associations « bidons » ou anti-françaises, à l’aide à certains immigrés qui n’auraient normalement rien à faire en France et qui ne veulent pas s’intégrer. Ces pauvres immigrés sont d’ailleurs les premières victimes du trafic qui les amène pour les exploiter socialement et politiquement, pour leur malheur et celui de leurs pays d’origine.

Ajoutons – et ce n’est pas bon pour notre pays et ses habitants – que l’insécurité ne fait que grandir : vols, viols,meurtres sont tous les jours dans l’actualité ainsi que les attaques contre la police, les magistrats et maintenant lesprisons. Pour ces dernières, il semble qu’il s’agisse de « narco-trafiquants » se disant algériens. La question peut se poser de savoir dans quelle mesure ils pourraient avoir l’aide de l’Algérie qui semble de plus en plus vouloir faire la guerre à la France…

Il faut relever la France, la défendre, la faire aimer par tous ceux qui l’habitent en montrant l’exemple. C’est-à-dire faire le contraire de ce que font nos gouvernants. Il serait ainsi possible d’intégrer réellement ceux qui le veulent et en faire de bons Français comme de nombreuses personnes venant del’étranger ont pu le faire dans le passé.

Pour cela, il faut retrouver un État vraiment français, indépendant, respectant les valeurs qui ont fait la France, celles qui sont rejetées par tous les gouvernementsrépublicains depuis 1789 et cela s’aggrave d’année en année. Cela ne peut se faire dans ce régime qui a toujours trahi notre pays pour le plus grand malheur des Français.

En ce mois de mai, au cours duquel nous fêtons sainte Jeanned’Arc, souvenons-nous de sa leçon principale : pour restaurer notre France, il faut d’abord lui redonner son roi. Alors, à la suite de Jeanne, travaillons à la restauration de la monarchie royale pour que vivent la France et les Français !